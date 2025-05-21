Оформлення відстрочки з-за кордону - до якого ТЦК звертатися

Громадянин оформлює документи в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Оформити відстрочку від мобілізації можна оформити тільки у своєму територіальному центрі комплектування. Чужі ТЦК не дозволять реалізувати громадянину право на відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який перебуває за межами України. Громадянин поцікавився, чи може він оформити відстрочку з-за кордону — або у найближчому до державного кордону територіальному центрі комплектування.

"Питання складне, оскільки Ви знаходитесь у розшуку ТЦК. Отже, при перетині кордону маєте ризик бути затриманим поліцією та доставленим до найближчого ТЦК. Звичайно у даному випадку можна заздалегідь підготувати заяву на відстрочку та відповідні документи. Як також мати при собі підтвердження надсилання заяви через електронну пошту та копію адвокатського запиту", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Юрист наголосив, що у такій ситуації краще спробувати відправити документи до свого ТЦК поштовою службою.

Чи надасть відстрочку будь-який ТЦК

Щодо можливості оформити відстрочку у першому-ліпшому ТЦК на території України, то такий варіант, підкреслив Айвазян, не є реальним.

"У іншому ТЦК ніхто не надасть Вам можливості реалізувати право на відстрочку", — запевнив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливо взагалі оформити відстрочку, перебуваючи за межами України.

Додамо, ми повідомляли про те, що очікує на громадян, які не отримав повістку, бо перебував за кордоном.