Оформление отсрочки из-за границы - в какой ТЦК обращаться

Гражданин оформляет документы в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Оформить отсрочку от мобилизации можно оформить только в своем территориальном центре комплектования. Чужие ТЦК не позволят реализовать гражданину право на отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который находится за пределами Украины. Гражданин поинтересовался, может ли он оформить отсрочку из-за границы — или в ближайшем к государственной границе территориальном центре комплектования.

"Вопрос сложный, поскольку Вы находитесь в розыске ТЦК. Следовательно, при пересечении границы есть риск быть задержанным полицией и доставленным в ближайший ТЦК. Конечно в данном случае можно заранее подготовить заявление на отсрочку и соответствующие документы. Как также иметь при себе подтверждение отправки заявления по электронной почте и копию адвокатского запроса", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Юрист отметил, что в такой ситуации лучше попробовать отправить документы в свой ТЦК почтовой службой.

Предоставит ли отсрочку любой ТЦК

Что касается возможности оформить отсрочку в первом попавшемся ТЦК на территории Украины, то такой вариант, подчеркнул Айвазян, не является реальным.

"В другом ТЦК никто не предоставит Вам возможности реализовать право на отсрочку", — заверил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли вообще оформить отсрочку, находясь за пределами Украины.

Добавим, мы сообщали о том, что ожидает граждан, которые не получил повестку, потому что находился за границей.