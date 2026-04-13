Відстрочка педагогам продовжиться без візиту до ТЦК: треба оновити дані

Учитель на уроці в українській школі. Фото: ПОДА

Для того, аби відстрочка учителя була продовжена, потрібно оновити інформацію про цього педагога у системі АІКОМ. Але сам учитель не може це зробити. Право оновлювати таку інформацію має лише керівник навчального закладу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для учителів

Частина військовозобов’язаних громадян має право на отримання відстрочки від мобілізації в особливий період. Для цього потрібно мати визначені у законі підстави для оформлення відстрочки.

Однією із таких причин є робота у освітніх закладах. Педагоги, які працюють у школах, коледжах, університетах тощо, мають право на відстрочку від призову на увесь час роботи.

До юристів звернувся громадянин, який має саме таку відстрочку. Чоловік поцікавився, що йому потрібно зробити для продовження відстрочки. Зокрема, чи потрібно оновлювати інформацію про педагогічних працівників у системі АІКОМ для продовження відстрочки.

Оновити інформацію мають директори шкіл

Юристи пояснили, що ситуація із оновленням даних у системі АІКОМ не є однозначною. Так, юрист Владислав Дерій зазначив: "Мережею шириться інформація, що МОН розіслав закладам освіти лист про те, що вони мають оновити інформацію про відстрочки педагогічних працівників у системі АІКОМ до 20 квітня 2026 року. На жаль, у відкритому доступі цього листа ще немає".

Щодо оновлення інформації у цій системі, то, як зазначив адвокат Юрій Айвазян, "заклади освіти мають оновити інформацію про відстрочки педагогічних працівників у системі АІКОМ до 20 квітня 2026 року. Це потрібно для автоматичного продовження відстрочки без відвідування ТЦК".

Але, наголосив Айвазян, цей процес доступний лише в кабінеті керівника закладу освіти. Адвокат резюмував: "Саме керівник має перевірити дані військовозобов’язаних працівників, підтвердити їхнє право на відстрочку, скасувати позначку у разі відсутності підстав і підписати відповідний процес у системі".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи має право на відстрочку викладач, який працює у приватній школі.

Форма фінансування навчального закладу, державний він чи приватний, не впливає на можливість отримання учителями та викладачами відстрочки від мобілізації. На відстрочку у такому випадку впливають кілька інших факторів, зокрема, наявність офіційної ліцензії.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як учителю отримати відстрочку від мобілізації.

Шкільним вчителям, аби оформити своє право на отримання відстрочки, необхідно відповідати таким двом головним умовам. Це, по-перше, зайнятість не менш як на 0,75 ставки, а також освітній заклад має бути основним місцем роботи такого громадянина.