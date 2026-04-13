Отсрочка педагогам продолжится без визита в ТЦК: надо обновить данные

Учитель на уроке в украинской школе.

Для того, чтобы отсрочка учителя была продлена, нужно обновить информацию об этом педагоге в системе АИКОМ. Но сам учитель не может это сделать. Право обновлять такую информацию имеет только руководитель учебного заведения.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для учителей

Часть военнообязанных граждан имеет право на получение отсрочки от мобилизации в особый период. Для этого нужно иметь определенные в законе основания для оформления отсрочки.

Одной из таких причин является работа в образовательных учреждениях. Педагоги, работающие в школах, колледжах, университетах и т.д., имеют право на отсрочку от призыва на все время работы.

К юристам обратился гражданин, который имеет именно такую отсрочку. Мужчина поинтересовался, что ему нужно сделать для продления отсрочки. В частности, нужно ли обновлять информацию о педагогических работниках в системе АИКОМ для продления отсрочки.

Обновить информацию должны директора школ

Юристы объяснили, что ситуация с обновлением данных в системе АІКОМ не является однозначной. Так, юрист Владислав Дерий отметил: "Сетью распространяется информация, что МОН разослал учебным заведениям письмо о том, что они должны обновить информацию об отсрочках педагогических работников в системе АІКОМ до 20 апреля 2026 года. К сожалению, в открытом доступе этого письма еще нет".

Что касается обновления информации в этой системе, то, как отметил адвокат Юрий Айвазян, "учебные заведения должны обновить информацию об отсрочках педагогических работников в системе АІКОМ до 20 апреля 2026 года. Это нужно для автоматического продления отсрочки без посещения ТЦК".

Но, подчеркнул Айвазян, этот процесс доступен только в кабинете руководителя учебного заведения. Адвокат резюмировал: "Именно руководитель должен проверить данные военнообязанных работников, подтвердить их право на отсрочку, отменить отметку в случае отсутствия оснований и подписать соответствующий процесс в системе".

Форма финансирования учебного заведения, государственный он или частный, не влияет на возможность получения учителями и преподавателями отсрочки от мобилизации. На отсрочку в таком случае влияют несколько других факторов, в частности, наличие официальной лицензии.

Школьным учителям, чтобы оформить свое право на получение отсрочки, необходимо соответствовать таким двум главным условиям. Это, во-первых, занятость не менее чем на 0,75 ставки, а также образовательное учреждение должно быть основным местом работы такого гражданина.