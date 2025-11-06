Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Відстрочка є, а в реєстрі відсутня — як діяти і чи це помилка ТЦК

Відстрочка є, а в реєстрі відсутня — як діяти і чи це помилка ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 00:30
Оновлено: 11:36
Чи може ТЦК скасовувати відстрочку без законних підстав — поради адвоката
Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Територіальні центри комплектування (ТЦК) не мають права скасовувати відстрочку від мобілізації без законних підстав. У більшості випадків такі дії є перевищенням службових повноважень і можуть містити ознаки кримінального правопорушення.

Про це в коментарі для РБК-Україна заявив адвокат Данило Трясов.

Реклама
Читайте також:

Коли скасування відстрочки є законним

Юрист пояснив, що правомірною підставою для скасування відстрочки може бути лише ситуація, коли людина втратила підстави для її збереження й не повідомила про це ТЦК. До прикладу, якщо людина не повідомила ТЦК про певні зміни в своїх персональних даних, а у військкоматі отримали оновлені дані, то скасування відстрочки має усі законні підстави. 

Проте, на практиці, за словами адвоката, частіше трапляються незаконні скасування відстрочок.

"Деякі військові центри протиправно скасовують відстрочку або навіть змінюють статус особи з "виключений з військового обліку" на "військовозобов’язаний" кілька разів поспіль. Це є неприпустимим", — розповів законознавець. 

Він підкреслив, що подібні випадки можна розцінювати як перевищення службових повноважень, за яке передбачена кримінальна відповідальність. Тому, якщо громадянину анулювали відстрочку від мобілізації без жодних на те підстав, то треба якомога швидше подати заявув до Державного бюро розслідувань про вчинення кримінального правопорушення.

Що робити, коли відстрочка є, але в реєстрі її немає?

Юрист також звернув увагу на іншу проблему — невнесення ТЦК даних про відстрочку до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР).

"Наприклад, педагог отримує довідку про відстрочку, яка дійсна за пред’явленням військового квитка. Але посадові особи ТЦК можуть не внести ці дані до реєстру — це грубе порушення, через яке особа ризикує бути мобілізованою", — навів приклад Трясов. 

Внесення відомостей про відстрочку лежить на ТЦК, а не на громадянах, як пояснив адвокат. Мовляв, громадянин, який має відстрочку, не зобов'язаний перевіряти, чи справді такі дані є у реєстрі. 

"Особа, яка отримала відстрочку, не зобов’язана перевіряти, чи внесені про неї дані до реєстру або встановлювати застосунок "Резерв+", — наголосив юрист.

Як діяти у разі порушень

Якщо ж громадянин дізнався, що дані про відстрочку не відображаються в реєстрі або ТЦК скасував її безпідставно, то адвокат радить звертатися до юристів та суду, щоб оскаржити таке рішення. 

Нагадаємо, є законні підстави, як відтермінувати свій візит до ТЦК, якщо дали повістку. 

Також юрист пояснив, що робити, якщо людину відправили на ВЛК, але належного медогляду там не провели

 

мобілізація документи відстрочка ТЦК та СП військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації