Чи може ТЦК скасовувати відстрочку без законних підстав — поради адвоката

Територіальні центри комплектування (ТЦК) не мають права скасовувати відстрочку від мобілізації без законних підстав. У більшості випадків такі дії є перевищенням службових повноважень і можуть містити ознаки кримінального правопорушення.

Про це в коментарі для РБК-Україна заявив адвокат Данило Трясов.

Коли скасування відстрочки є законним

Юрист пояснив, що правомірною підставою для скасування відстрочки може бути лише ситуація, коли людина втратила підстави для її збереження й не повідомила про це ТЦК. До прикладу, якщо людина не повідомила ТЦК про певні зміни в своїх персональних даних, а у військкоматі отримали оновлені дані, то скасування відстрочки має усі законні підстави.

Проте, на практиці, за словами адвоката, частіше трапляються незаконні скасування відстрочок.

"Деякі військові центри протиправно скасовують відстрочку або навіть змінюють статус особи з "виключений з військового обліку" на "військовозобов’язаний" кілька разів поспіль. Це є неприпустимим", — розповів законознавець.

Він підкреслив, що подібні випадки можна розцінювати як перевищення службових повноважень, за яке передбачена кримінальна відповідальність. Тому, якщо громадянину анулювали відстрочку від мобілізації без жодних на те підстав, то треба якомога швидше подати заявув до Державного бюро розслідувань про вчинення кримінального правопорушення.

Що робити, коли відстрочка є, але в реєстрі її немає?

Юрист також звернув увагу на іншу проблему — невнесення ТЦК даних про відстрочку до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР).

"Наприклад, педагог отримує довідку про відстрочку, яка дійсна за пред’явленням військового квитка. Але посадові особи ТЦК можуть не внести ці дані до реєстру — це грубе порушення, через яке особа ризикує бути мобілізованою", — навів приклад Трясов.

Внесення відомостей про відстрочку лежить на ТЦК, а не на громадянах, як пояснив адвокат. Мовляв, громадянин, який має відстрочку, не зобов'язаний перевіряти, чи справді такі дані є у реєстрі.

"Особа, яка отримала відстрочку, не зобов’язана перевіряти, чи внесені про неї дані до реєстру або встановлювати застосунок "Резерв+", — наголосив юрист.

Як діяти у разі порушень

Якщо ж громадянин дізнався, що дані про відстрочку не відображаються в реєстрі або ТЦК скасував її безпідставно, то адвокат радить звертатися до юристів та суду, щоб оскаржити таке рішення.

Нагадаємо, є законні підстави, як відтермінувати свій візит до ТЦК, якщо дали повістку.

Також юрист пояснив, що робити, якщо людину відправили на ВЛК, але належного медогляду там не провели.