Может ли ТЦК отменять отсрочку без законных оснований — советы адвоката

Территориальные центры комплектования (ТЦК) не имеют права отменять отсрочку от мобилизации без законных оснований. В большинстве случаев такие действия являются превышением служебных полномочий и могут содержать признаки уголовного правонарушения.

Об этом в комментарии для РБК-Украина заявил адвокат Даниил Трясов.

Когда отмена отсрочки является законной

Юрист пояснил, что правомерным основанием для отмены отсрочки может быть только ситуация, когда человек потерял основания для ее сохранения и не сообщил об этом ТЦК. К примеру, если человек не сообщил ТЦК об определенных изменениях в своих персональных данных, а в военкомате получили обновленные данные, то отмена отсрочки имеет все законные основания.

Однако, на практике, по словам адвоката, чаще случаются незаконные отмены отсрочек.

"Некоторые военные центры противоправно отменяют отсрочку или даже меняют статус лица с "исключен с воинского учета" на "военнообязанный" несколько раз подряд. Это недопустимо", - рассказал законодатель.

Он подчеркнул, что подобные случаи можно расценивать как превышение служебных полномочий, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому, если гражданину аннулировали отсрочку от мобилизации без всяких на то оснований, то надо как можно скорее подать заявление в Государственное бюро расследований о совершении уголовного преступления.

Что делать, когда отсрочка есть, но в реестре ее нет?

Юрист также обратил внимание на другую проблему — невнесение ТЦК данных об отсрочке в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР).

"Например, педагог получает справку об отсрочке, которая действительна при предъявлении военного билета. Но должностные лица ТЦК могут не внести эти данные в реестр — это грубое нарушение, из-за которого лицо рискует быть мобилизованным", — привел пример Трясов.

Внесение сведений об отсрочке лежит на ТЦК, а не на гражданах, как пояснил адвокат. Мол, гражданин, который имеет отсрочку, не обязан проверять, действительно ли такие данные есть в реестре.

"Лицо, получившее отсрочку, не обязано проверять, внесены ли о нем данные в реестр или устанавливать приложение "Резерв+", — подчеркнул юрист.

Как действовать в случае нарушений

Если же гражданин узнал, что данные об отсрочке не отображаются в реестре или ТЦК отменил ее безосновательно, то адвокат советует обращаться к юристам и в суд, чтобы обжаловать такое решение.

