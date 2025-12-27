Відстрочка для переселенців - де ВПО не можуть оформити відстрочку

Внутрішньо переміщені особи. Фото: УНІАН

Внутрішньо переміщені особи мають право на оформлення відстрочки від мобілізації. Але існує одне суттєве обмеження у процесі оформлення відстрочки для цієї категорії військовозобов’язаних.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочка внутрішньо переміщених осіб

До юристів звернувся громадянин, який є внутрішньо переміщеною особою.

Чоловік розповів, що намагався оформити відстрочку від мобілізації у тому ТЦК, в якому він перебував на обліку до виїзду з окупованої території, але отримав відмову.

Громадянин поцікавився, чому так відбулося — і що йому робити у такій ситуації.

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив припущення громадянина про те, що ТЦК, які опинилися на окупованій території, не мають права оформлювати відстрочки для громадян, які стали ВПО.

"Так, у такому випадку Вам потрібно ставати на облік за фактичним місцем проживання", — підкреслив юрист.

Чи треба ВПО йти до суду

Звісна річ, додав Айвазян, отримання відстрочки можливе тільки за наявності реальних підстав на це.

Втім, продовжив адвокат, існує також можливість оформлення відстрочки за першою заявою.

"Інший варіант — це оскарження відмови комісії у наданні відстрочки в адміністративному суді", — так пояснив цю можливість Юрій Айвазян.

