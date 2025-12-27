Отсрочка для переселенцев - где ВПЛ не могут оформить отсрочку

Внутренне перемещенные лица. Фото: УНІАН

Внутренне перемещенные лица имеют право на оформление отсрочки от мобилизации. Но существует одно существенное ограничение в процессе оформления отсрочки для этой категории военнообязанных.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка внутренне перемещенных лиц

К юристам обратился гражданин, который является внутренне перемещенным лицом.

Мужчина рассказал, что пытался оформить отсрочку от мобилизации в том ТЦК, в котором он состоял на учете до выезда с оккупированной территории, но получил отказ.

Гражданин поинтересовался, почему так произошло — и что ему делать в такой ситуации.

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил предположение гражданина о том, что ТЦК, которые оказались на оккупированной территории, не имеют права оформлять отсрочки для граждан, которые стали ВПЛ.

"Да, в таком случае Вам нужно становиться на учет по фактическому месту жительства", — подчеркнул юрист.

Надо ли ВПЛ идти в суд

Конечно, добавил Айвазян, получение отсрочки возможно только при наличии реальных оснований на это.

Впрочем, продолжил адвокат, существует также возможность оформления отсрочки по первому заявлению.

"Другой вариант — это обжалование отказа комиссии в предоставлении отсрочки в административном суде", — так объяснил эту возможность Юрий Айвазян.

