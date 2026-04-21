Відстрочка для вітчима загиблого воїна: ТЦК не вважає їх родичами

Похорон загиблого військовослужбовця. Фото: Курненська територіальна громада

Близькі родичі загиблих на фронті військовослужбовців мають право на відстрочку від призову. Але вітчим не вважається близьким родичем. Відповідно, після загибелі його пасинка відстрочку отримає не вітчим, а біологічний батько.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для родичів загиблих воїнів

Відстрочка від мобілізації є законним способом уникнути мобілізації. Право на відстрочку вказане у відповідному законі.

Однією із причин для відстрочки від мобілізації є загибель близького родича на війні. Відстрочка надається у випадку, коли цей родич загинув під час бойових дій у статусі військовослужбовця.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився можливістю оформлення відстрочки за такою підставою. Чоловік наголосив, що у нього на фронті загинув пасинок, тобто син дружини від попереднього шлюбу.

Читайте також:

Батько чи вітчим

Громадянин поцікавився, чи може він претендувати на відстрочку в такій ситуації. Юристи, коментуючи цей випадок, зазначили, що це неможливо.

Так, юрист Владислав Дерій нагадав, хто має право на відстрочку. Дерій пояснив: "На жаль, право на відстрочку має лише рідний батько військовослужбовця".

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян підтвердив інформацію колеги. Айвазян наголосив, що вітчим не вважається близьким родичем: "Право на відстрочку за згаданих Вами обставин мав би біологічний батько чоловіка. На жаль, як вітчим, Ви такого права не маєте".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як оформлювати відстрочку для догляду за близьким родичем, через ЦНАП чи "Резерв+".

Відстрочка від мобілізації після змін у законодавстві може бути оформлена у кілька способів. За умови додаткових обставин документи можна подати тільки через центр надання адміністративних послуг.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як довго триває перевірка підстав для відстрочки.

Територіальні центри комплектування перевіряють підстави для продовження відстрочки від мобілізації після чергового указу президента про продовження мобілізації. Цей процес може тривати до п’яти днів.