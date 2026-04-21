Отсрочка для отчима погибшего воина: ТЦК не считает их родственниками

Похороны погибшего военнослужащего. Фото: Курненская территориальная громада

Близкие родственники погибших на фронте военнослужащих имеют право на отсрочку от призыва. Но отчим не считается близким родственником. Соответственно, после гибели его пасынка отсрочку получит не отчим, а биологический отец.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для родственников погибших воинов

Отсрочка от мобилизации является законным способом избежать мобилизации. Право на отсрочку указано в соответствующем законе.

Одной из причин для отсрочки от мобилизации является гибель близкого родственника на войне. Отсрочка предоставляется в случае, когда этот родственник погиб во время боевых действий в статусе военнослужащего.

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался возможностью оформления отсрочки по такому основанию. Мужчина отметил, что у него на фронте погиб пасынок, то есть сын жены от предыдущего брака.

Отец или отчим

Гражданин поинтересовался, может ли он претендовать на отсрочку в такой ситуации. Юристы, комментируя этот случай, отметили, что это невозможно.

Так, юрист Владислав Дерий напомнил, кто имеет право на отсрочку. Дерий пояснил: "К сожалению, право на отсрочку имеет только родной отец военнослужащего".

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян подтвердил информацию коллеги. Айвазян отметил, что отчим не считается близким родственником: "Право на отсрочку при упомянутых Вами обстоятельствах имел бы биологический отец мужчины. К сожалению, как отчим, Вы такого права не имеете".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как оформлять отсрочку для ухода за близким родственником, через ЦПАУ или "Резерв+".

Отсрочка от мобилизации после изменений в законодательстве может быть оформлена несколькими способами. При дополнительных обстоятельствах документы можно подать только через центр предоставления административных услуг.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как долго длится проверка оснований для отсрочки.

Территориальные центры комплектования проверяют основания для продления отсрочки от мобилизации после очередного указа президента о продлении мобилизации. Этот процесс может длиться до пяти дней.