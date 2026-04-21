Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Отсрочка для отчима погибшего воина: ТЦК не считает их родственниками

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 00:30
Похороны погибшего военнослужащего. Фото: Курненская территориальная громада

Близкие родственники погибших на фронте военнослужащих имеют право на отсрочку от призыва. Но отчим не считается близким родственником. Соответственно, после гибели его пасынка отсрочку получит не отчим, а биологический отец.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для родственников погибших воинов

Отсрочка от мобилизации является законным способом избежать мобилизации. Право на отсрочку указано в соответствующем законе.

Одной из причин для отсрочки от мобилизации является гибель близкого родственника на войне. Отсрочка предоставляется в случае, когда этот родственник погиб во время боевых действий в статусе военнослужащего.

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался возможностью оформления отсрочки по такому основанию. Мужчина отметил, что у него на фронте погиб пасынок, то есть сын жены от предыдущего брака.

Читайте также:

Отец или отчим

Гражданин поинтересовался, может ли он претендовать на отсрочку в такой ситуации. Юристы, комментируя этот случай, отметили, что это невозможно.

Так, юрист Владислав Дерий напомнил, кто имеет право на отсрочку. Дерий пояснил: "К сожалению, право на отсрочку имеет только родной отец военнослужащего".

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян подтвердил информацию коллеги. Айвазян отметил, что отчим не считается близким родственником: "Право на отсрочку при упомянутых Вами обстоятельствах имел бы биологический отец мужчины. К сожалению, как отчим, Вы такого права не имеете".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как оформлять отсрочку для ухода за близким родственником, через ЦПАУ или "Резерв+".

Отсрочка от мобилизации после изменений в законодательстве может быть оформлена несколькими способами. При дополнительных обстоятельствах документы можно подать только через центр предоставления административных услуг.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как долго длится проверка оснований для отсрочки.

Территориальные центры комплектования проверяют основания для продления отсрочки от мобилизации после очередного указа президента о продлении мобилизации. Этот процесс может длиться до пяти дней.

семья отсрочка гибель
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации