Отсрочка для отчима погибшего воина: ТЦК не считает их родственниками
Близкие родственники погибших на фронте военнослужащих имеют право на отсрочку от призыва. Но отчим не считается близким родственником. Соответственно, после гибели его пасынка отсрочку получит не отчим, а биологический отец.
Отсрочка для родственников погибших воинов
Отсрочка от мобилизации является законным способом избежать мобилизации. Право на отсрочку указано в соответствующем законе.
Одной из причин для отсрочки от мобилизации является гибель близкого родственника на войне. Отсрочка предоставляется в случае, когда этот родственник погиб во время боевых действий в статусе военнослужащего.
К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался возможностью оформления отсрочки по такому основанию. Мужчина отметил, что у него на фронте погиб пасынок, то есть сын жены от предыдущего брака.
Отец или отчим
Гражданин поинтересовался, может ли он претендовать на отсрочку в такой ситуации. Юристы, комментируя этот случай, отметили, что это невозможно.
Так, юрист Владислав Дерий напомнил, кто имеет право на отсрочку. Дерий пояснил: "К сожалению, право на отсрочку имеет только родной отец военнослужащего".
Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян подтвердил информацию коллеги. Айвазян отметил, что отчим не считается близким родственником: "Право на отсрочку при упомянутых Вами обстоятельствах имел бы биологический отец мужчины. К сожалению, как отчим, Вы такого права не имеете".
Отсрочка от мобилизации после изменений в законодательстве может быть оформлена несколькими способами. При дополнительных обстоятельствах документы можно подать только через центр предоставления административных услуг.
Территориальные центры комплектования проверяют основания для продления отсрочки от мобилизации после очередного указа президента о продлении мобилизации. Этот процесс может длиться до пяти дней.
