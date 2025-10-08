Відстрочка для педагогів - терміни для візиту до ТЦК

Учитель на занятті. Фото: "Куст"

Якщо військовозобов'язаний громадянин працевлаштувався у школі, йому потрібно подати документи до ТЦК на оформлення відстрочки. Це варто зробити протягом найближчих семи днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Реклама

Читайте також:

Чи вплине наявність ФОП на відстрочку

До юристів звернувся студент 5 курсу університету, який готується почати роботу в школі.

Чоловік поцікавився, коли після оформлення на роботу йому треба подавати документи на відстрочку від мобілізації та чи має бути серед цих документів витяг з наказу.

Також студент-випускник уточнив, чи вплине на відстрочку те, що він має ФОП.

"ФОП не гратиме ролі, не хвилюйтеся", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Щодо того, чи треба надавати в ТЦК витяг для оформлення відстрочки, юрист зазначив: "Головне — довідка із закладу освіти. Витяг як такий Вам не потрібний".

Коли новоспечений учитель має подавати документи до ТЦК

Прокоментував Кирда також і питання часових проміжків для оформлення відстрочки.

Він пояснив військовозобов’язаному громадянину, коли йому краще подавати документи до ТЦК.

"На мій погляд, краще це зробити в семиденний строк з моменту початку роботи", — зазначив В’ячеслав Кирда.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли відстрочка для учителів діяти не буде.

Додамо, ми повідомляли про те, хто зі шкільних працівників, крім учителів, має право на відстрочку.