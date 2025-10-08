Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Відстрочка для вчителя — коли треба відвідати ТЦК

Відстрочка для вчителя — коли треба відвідати ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 06:30
Відстрочка для педагогів - терміни для візиту до ТЦК
Учитель на занятті. Фото: "Куст"

Якщо військовозобов'язаний громадянин працевлаштувався у школі, йому потрібно подати документи до ТЦК на оформлення відстрочки. Це варто зробити протягом найближчих семи днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Реклама
Читайте також:

Чи вплине наявність ФОП на відстрочку

До юристів звернувся студент 5 курсу університету, який готується почати роботу в школі.

Чоловік поцікавився, коли після оформлення на роботу йому треба подавати документи на відстрочку від мобілізації та чи має бути серед цих документів витяг з наказу.

Також студент-випускник уточнив, чи вплине на відстрочку те, що він має ФОП.

"ФОП не гратиме ролі, не хвилюйтеся", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Щодо того, чи треба надавати в ТЦК витяг для оформлення відстрочки, юрист зазначив: "Головне — довідка із закладу освіти. Витяг як такий Вам не потрібний".

Коли новоспечений учитель має подавати документи до ТЦК

Прокоментував Кирда також і питання часових проміжків для оформлення відстрочки.

Він пояснив військовозобов’язаному громадянину, коли йому краще подавати документи до ТЦК.

"На мій погляд, краще це зробити в семиденний строк з моменту початку роботи", — зазначив В’ячеслав Кирда.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли відстрочка для учителів діяти не буде.

Додамо, ми повідомляли про те, хто зі шкільних працівників, крім учителів, має право на відстрочку.

вчителі мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації