Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Отсрочка для учителя — когда надо посетить ТЦК

Отсрочка для учителя — когда надо посетить ТЦК

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 06:30
Отсрочка для педагогов - сроки для визита в ТЦК
Учитель на занятии. Фото: "Куст"

Если военнообязанный гражданин трудоустроился в школу, ему нужно подать документы в ТЦК на оформление отсрочки. Это следует сделать в течение ближайших семи дней.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Реклама
Читайте также:

Повлияет ли наличие ФЛП на отсрочку

К юристам обратился студент 5 курса университета, который готовится начать работу в школе.

Мужчина поинтересовался, когда после оформления на работу ему надо подавать документы на отсрочку от мобилизации, и должна ли быть среди этих документов выписка из приказа.

Также студент-выпускник уточнил, повлияет ли на отсрочку то, что он имеет ФЛП.

"ФЛП не будет играть роли, не волнуйтесь", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Относительно того, надо ли предоставлять в ТЦК выписку для оформления отсрочки, юрист отметил: "Главное — справка из учебного заведения. Выписка как такая Вам не нужна".

Когда новоиспеченный учитель должен подавать документы в ТЦК

Прокомментировал Кирда также и вопрос временных промежутков для оформления отсрочки.

Он объяснил военнообязанному гражданину, когда ему лучше подавать документы в ТЦК.

"На мой взгляд, лучше это сделать в семидневный срок с момента начала работы", — отметил Вячеслав Кирда.

Напомним, мы ранее писали о том, когда отсрочка для учителей действовать не будет.

Добавим, мы сообщали о том, кто из школьных работников, кроме учителей, имеет право на отсрочку.

учителя мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации