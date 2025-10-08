Отсрочка для педагогов - сроки для визита в ТЦК

Учитель на занятии. Фото: "Куст"

Если военнообязанный гражданин трудоустроился в школу, ему нужно подать документы в ТЦК на оформление отсрочки. Это следует сделать в течение ближайших семи дней.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

К юристам обратился студент 5 курса университета, который готовится начать работу в школе.

Мужчина поинтересовался, когда после оформления на работу ему надо подавать документы на отсрочку от мобилизации, и должна ли быть среди этих документов выписка из приказа.

Также студент-выпускник уточнил, повлияет ли на отсрочку то, что он имеет ФЛП.

"ФЛП не будет играть роли, не волнуйтесь", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Вячеслав Кирда.

Относительно того, надо ли предоставлять в ТЦК выписку для оформления отсрочки, юрист отметил: "Главное — справка из учебного заведения. Выписка как такая Вам не нужна".

Когда новоиспеченный учитель должен подавать документы в ТЦК

Прокомментировал Кирда также и вопрос временных промежутков для оформления отсрочки.

Он объяснил военнообязанному гражданину, когда ему лучше подавать документы в ТЦК.

"На мой взгляд, лучше это сделать в семидневный срок с момента начала работы", — отметил Вячеслав Кирда.

