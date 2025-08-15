Відстрочка від мобілізації учителів - чи потрібен науковий ступінь

Учитель в українській школі. Фото: "КУСТ"

Учителі, які працюють у середніх школах, не підлягають мобілізації у нинішніх умовах. Навіть гіпотетичні зміни у процесі мобілізації не повинні зачепити учителів середніх шкіл.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

Чи потрібен науковий ступінь

До юристів звернувся громадянин, який працює учителем в школі.

Чоловік поцікавився, чи можуть вчителю відмовити у відстрочці, якщо у нього немає наукового ступеню.

"Вчитель закладу середньої освіти матиме право на відстрочку, навіть, без наукового ступеня. Тому не варто завчасно хвилюватися", — наголосив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Який законопроєкт пропонують у Кабміні

Втім, визнав юрист, існують чутки про те, що ця норма може бути змінена.

"Водночас з відкритих джерел можна знайти інформацію, що Кабмін 13 серпня лише погодив певний законопроект (який ще не зареєстрований у Верховній раді), що унеможливлює використання педагогічної посади як способу отримати відстрочку мобілізації", — нагадав Дерій.

Разом з тим, додав правник, уряд в цей момент пропонує передбачити у новому законопроєкті, що педагогічні працівники у закладах фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої не підлягають призову.

"Тобто, для педагогічних працівників закладу середньої освіти ніяких змін в оформленні відстрочки не передбачається", — резюмував Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто у школі, крім учителів, має право на відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, які є дві головні умови для отримання учителем відстрочки від мобілізації.