Главная ТЦК Отсрочка для учителей — будет ли требовать ТЦК научную степень

Отсрочка для учителей — будет ли требовать ТЦК научную степень

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 00:30
Отсрочка от мобилизации учителей - нужна ли научная степень
Учитель в украинской школе. Фото: "КУСТ"

Учителя, работающие в средних школах, не подлежат мобилизации в нынешних условиях. Даже гипотетические изменения в процессе мобилизации не должны затронуть учителей средних школ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Нужна ли научная степень

К юристам обратился гражданин, который работает учителем в школе.

Мужчина поинтересовался, могут ли учителю отказать в отсрочке, если у него нет научной степени.

"Учитель учреждения среднего образования будет иметь право на отсрочку, даже без ученой степени. Поэтому не стоит заблаговременно волноваться", — отметил в ответе юрист Владислав Дерий.

Какой законопроект предлагают в Кабмине

Впрочем, признал юрист, существуют слухи о том, что эта норма может быть изменена.

"В то же время из открытых источников можно найти информацию, что Кабмин 13 августа только согласовал определенный законопроект (который еще не зарегистрирован в Верховной Раде), что делает невозможным использование педагогической должности как способа получить отсрочку мобилизации", — напомнил Дерий.

Вместе с тем, добавил юрист, правительство в этот момент предлагает предусмотреть в новом законопроекте, что педагогические работники в учреждениях профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего не подлежат призыву.

"То есть, для педагогических работников учреждения среднего образования никаких изменений в оформлении отсрочки не предвидится", — резюмировал Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, кто в школе, кроме учителей, имеет право на отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть два главных условия для получения учителем отсрочки от мобилизации.

учителя школы мобилизация законопроект ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
