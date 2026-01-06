Відстрочка педагогам - де оформлюють відстрочку учителі

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Першу відстрочку від мобілізації учителі та інші педагогічні працівники не можуть оформити дистанційно, через застосунок "Резерв+". Юристи пояснили, куди саме потрібно іти за відстрочкою такому педагогу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама

Читайте також:

ТЦК чи ЦНАП — куди іти за відстрочкою учителю

До юристів звернувся громадянин, який працює у школі.

Чоловік зазначив, що досі не оформлював відстрочку від мобілізації, і поцікавився, яким саме чином він може це зробити, куди йому потрібно звертатися — до ТЦК, в ЦНАП чи можна зробити це через застосунок "Резерв+".

Юрист Владислав Дерій пояснив у коментарі, що тут важливим є факт першого оформлення відстрочки.

"Якщо Ви працюєте в школі і раніше не оформляли відстрочку, то Вам потрібно звертатись винятково у ЦНАП", — підкреслив Дерій.

Чи можна оформити відстрочку онлайн

До територіального центру комплектування у такій ситуації можна не іти.

А от щодо застосунку "Резерв+" існують певні обмеження.

"Поки що не можна через "Резерв+" оформити відстрочку працівникам закладів середньої освіти", — наголосив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна отримати відстрочку від мобілізації, якщо робота в школі виконується за суміщенням.

Додамо, ми повідомляли про те, чи зберігається відстрочка від мобілізації під час канікул.