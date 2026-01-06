Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Відстрочка для учителя — ТЦК, ЦНАП чи "Резерв+"

Відстрочка для учителя — ТЦК, ЦНАП чи "Резерв+"

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 21:40
Відстрочка педагогам - де оформлюють відстрочку учителі
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Першу відстрочку від мобілізації учителі та інші педагогічні працівники не можуть оформити дистанційно, через застосунок "Резерв+". Юристи пояснили, куди саме потрібно іти за відстрочкою такому педагогу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

ТЦК чи ЦНАП — куди іти за відстрочкою учителю

До юристів звернувся громадянин, який працює у школі.

Чоловік зазначив, що досі не оформлював відстрочку від мобілізації, і поцікавився, яким саме чином він може це зробити, куди йому потрібно звертатися — до ТЦК, в ЦНАП чи можна зробити це через застосунок "Резерв+".

Юрист Владислав Дерій пояснив у коментарі, що тут важливим є факт першого оформлення відстрочки.

"Якщо Ви працюєте в школі і раніше не оформляли відстрочку, то Вам потрібно звертатись винятково у ЦНАП", — підкреслив Дерій.

Чи можна оформити відстрочку онлайн

До територіального центру комплектування у такій ситуації можна не іти.

А от щодо застосунку "Резерв+" існують певні обмеження.

"Поки що не можна через "Резерв+" оформити відстрочку працівникам закладів середньої освіти", — наголосив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна отримати відстрочку від мобілізації, якщо робота в школі виконується за суміщенням.

Додамо, ми повідомляли про те, чи зберігається відстрочка від мобілізації під час канікул.

вчителі ЦНАП мобілізація ТЦК та СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації