Отсрочка для учителя — ТЦК, ЦПАУ или "Резерв+"

Отсрочка для учителя — ТЦК, ЦПАУ или "Резерв+"

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 21:40
Отсрочка педагогам - где оформляют отсрочку учителя
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Первую отсрочку от мобилизации учителя и другие педагогические работники не могут оформить дистанционно, через приложение "Резерв+". Юристы объяснили, куда именно нужно идти за отсрочкой такому педагогу.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

ТЦК или ЦПАУ — куда идти за отсрочкой учителю

К юристам обратился гражданин, который работает в школе.

Мужчина отметил, что до сих пор не оформлял отсрочку от мобилизации, и поинтересовался, каким именно образом он может это сделать, куда ему нужно обращаться — в ТЦК, в ЦПАУ или можно сделать это через приложение "Резерв+".

Юрист Владислав Дерий объяснил в комментарии, что здесь важен факт первого оформления отсрочки.

"Если Вы работаете в школе и ранее не оформляли отсрочку, то Вам нужно обращаться исключительно в ЦПАУ", — подчеркнул Дерий.

Можно ли оформить отсрочку онлайн

В территориальный центр комплектования в такой ситуации можно не идти.

А вот относительно приложения "Резерв+" существуют определенные ограничения.

"Пока нельзя через "Резерв+" оформить отсрочку работникам учреждений среднего образования", — отметил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли получить отсрочку от мобилизации, если работа в школе выполняется по совмещению.

Добавим, мы сообщали о том, сохраняется ли отсрочка от мобилизации во время каникул.

учителя ЦПАУ мобилизация ТЦК и СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
