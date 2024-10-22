Оформлення відстрочки в ТЦК. Фото: УНІАН

Педагоги мають право на відстрочку від мобілізації, навіть працюючи у приватних вищих навчальних закладах. Але якщо цей виш не має ліцензії і не входить до ЄДЕБО, відстрочка його працівникам не надається.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Ярослав Турчин.

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Педагоги та наукові працівники, згідно із чинним законодавством, мають право на відстрочку від мобілізації.

Але навіть з дотриманням усіх вимог частину викладачів вітчизняних вищих навчальних закладів можуть мобілізувати до Збройних сил України під час дії воєнного стану.

Викладачі яких вишів не отримують відстрочку

Йдеться про тих викладачів, які працюють у приватних вишах, що не мають офіційної ліцензії і не входять до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

"Будь-який заклад освіти, який є суб'єктом освітньої діяльності, має бути в ЄДЕБО", — підкреслив Ярослав Турчин.

Якщо ж якийсь приватний виш не входить до цієї бази, то його працівники не мають права на відстрочку і, відповідно, можуть бути мобілізовані до ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як учителям та викладачам отримати відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомляли, чи надають відстрочку від мобілізації керівникам шкільних гуртків.