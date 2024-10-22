Мобилизация педагогов 2024 года - правила для работников частных вузов

Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: УНІАН

Педагоги имеют право на отсрочку от мобилизации, даже работая в частных вузах. Но если у этого вуза нет лицензии и не входит в ЕГЕБО, отсрочка его работникам не предоставляется.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Ярослав Турчин.

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Педагоги и научные работники согласно действующему законодательству имеют право на отсрочку от мобилизации.

Но даже с соблюдением всех требований часть преподавателей отечественных высших учебных заведений могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины во время действия военного положения.

Преподаватели каких вузов не получают отсрочку

Речь идет о преподавателях, которые работают в частных вузах, не имеющих официальной лицензии и не входящих в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

"Любое учебное заведение, которое является субъектом образовательной деятельности, должно быть в ЕГЭБО", — подчеркнул Ярослав Турчин.

Если же какой-то частный вуз не входит в эту базу, то его работники не имеют права на отсрочку — и, соответственно, могут быть мобилизованы в ВСУ.

Напомним, мы раньше писали о том, как учителям и преподавателям получить отсрочку от мобилизации.

Также мы сообщали, предоставляют ли отсрочку от мобилизации руководителям школьных кружков.