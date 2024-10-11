Відстрочка для працівників шкіл та вишів 2024 - кого мобілізують у жовтні

Шкільні учителі фізичної культури. Фото: fizra.ippo.kubg.edu.ua

Частина працівників освітніх закладів не має права на відстрочку від призову і може бути мобілізована. Це технічні працівники, а також ті педагогічні працівники, педагогічне навантаження яких є меншим за 0,75 ставки.

Про це розповіла експертка ГО "Юридична сотня" Марія Звягінцева.

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Відстрочка для педагогів — потрібно дотримуватися критеріїв

Працівники освітніх закладів — дитсадків, шкіл, училищ, коледжів, вищих навчальних закладів — мають право на відстрочку від мобілізації.

Але для того, аби отримати відстрочку, ці працівники повинні відповідати кільком важливим критерієм.

Кого з працівників освітніх закладів мобілізують

По-перше, робота у освітньому закладі має бути основною, а навантаження не повинно бути меншим за 0,75 ставки.

По-друге, відстрочка надається лише науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

Таким чином, технічні працівники незалежно від розміру ставки чи навіть педагоги, ставка яких менша за 0,75, можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як педагогам оформити відстрочку.

Також ми повідомляли про виняткові ситуації, коли відстрочка для педагога надається навіть при 0,5 ставки.