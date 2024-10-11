Отсрочка для работников школ и вузов 2024 года - кого мобилизуют в октябре

Отсрочка для педагогов — кого в 2024 году точно мобилизуют
Часть работников образовательных учреждений не имеет права на отсрочку от призыва и может быть мобилизована. Это технические работники, а также те педагогические работники, педагогическая нагрузка которых меньше 0,75 ставки.
Об этом рассказала эксперт ОО "Юридическая сотня" Мария Звягинцева.
Отсрочка для педагогов — нужно придерживаться критериев
Работники образовательных учреждений — детсадов, школ, училищ, колледжей, высших учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации.
Но для того, чтобы получить отсрочку, эти работники должны соответствовать нескольким важным критериям.
Кого из работников образовательных учреждений мобилизуют
Во-первых, работа в образовательном учреждении должна быть основной, а нагрузка не должна быть меньше 0,75 ставки.
Во-вторых, отсрочка предоставляется только научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам.
Таким образом, технические работники независимо от размера ставки или даже педагоги, ставка которых меньше 0,75, могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины.
Напомним, ранее мы писали о том, как педагогам оформить отсрочку.
Также мы сообщали об исключительных ситуациях, когда отсрочка для педагога предоставляется даже при 0,5 ставки.
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