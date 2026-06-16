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Головна ТЦК Відстрочка для догляду за матір'ю: ТЦК вимагає документи батька

Відстрочка для догляду за матір'ю: ТЦК вимагає документи батька

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 21:40
Відстрочка для догляду за матір'ю: ТЦК вимагає документи батька
Працівники ТЦК працюють з документами. Фото: Вінницький ТЦК

Громадянин може оформити відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем. Наприклад, для догляду за матір’ю. Але у такому випадку потрібно надати документи, які стосуються батька військовозобов’язаного громадянина.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для догляду за близьким родичем

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаних громадян. Мобілізацію оголосили 24 лютого 2022 року, після запровадження воєнного стану.

Частина військовозобов’язаних осіб може претендувати на відстрочку від мобілізації. Це право надається за наявності відповідних, визначених у законодавстві підстав.

Частина таких підстав стосується родинних обставин військовозобов’язаних громадян. Цією обставиною, зокрема, є догляд за близькими родичами.

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Навіщо потрібен документ про смерть батька

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку для догляду за матір’ю. Чоловік зазначив, що мати має встановлену інвалідність другої групи.

Громадянин поцікавився, які документи потрібно надати для оформлення такої відстрочки. Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що треба зібрати не тільки ті документи, які підтверджують інвалідність.

Юрист Владислав Дерій, зокрема, зазначив, що потрібно надати документ про смерть батька. Це потрібно для підтвердження відсутності інших найближчих родичів, які могли б здійснювати догляд за матір’ю військовозобов’язаного.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як правильно оформити відстрочку по догляду за літніми родичами.

На тлі оновлених правил мобілізації дедалі більше військовозобов’язаних намагаються з’ясувати, чи можуть вони отримати відстрочку на підставі догляду за літніми родичами. У 2025 році ця підстава залишається актуальною, але її застосування має суворі вимоги та підтвердження, які далеко не завжди очевидні для заявників.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи є догляд за батьками дружини підставою для відстрочки.

Військовозобов’язаний громадянин, який здійснює догляд за батьками дружини, теоретично має право на відстрочку від мобілізації. Але для цього потрібно дотриматися кількох важливих умов.

відстрочка військовозобов'язані батьки
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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