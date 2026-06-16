Отсрочка для ухода за матерью: ТЦК требует документы от отца

Сотрудники ТЦК работают с документами. Фото: Винницкий ТЦК

Гражданин может оформить отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником. Например, для ухода за матерью. Но в таком случае необходимо предоставить документы, касающиеся отца военнообязанного гражданина.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для ухода за близким родственником

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан. Мобилизацию объявили 24 февраля 2022 года, после введения военного положения.

Часть военнообязанных лиц может претендовать на отсрочку от мобилизации. Это право предоставляется при наличии соответствующих, определенных в законодательстве оснований.

Часть таких оснований касается семейных обстоятельств военнообязанных граждан. К таким обстоятельствам, в частности, относится уход за близкими родственниками.

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Зачем нужен документ о смерти отца

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку для ухода за матерью. Мужчина отметил, что у матери установлена инвалидность второй группы.

Гражданин поинтересовался, какие документы нужно предоставить для оформления такой отсрочки. Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что необходимо собрать не только те документы, которые подтверждают инвалидность.

Юрист Владислав Дерий, в частности, отметил, что необходимо предоставить документ о смерти отца. Это нужно для подтверждения отсутствия других ближайших родственников, которые могли бы осуществлять уход за матерью военнообязанного.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как правильно оформить отсрочку по уходу за пожилыми родственниками.

На фоне обновленных правил мобилизации все больше военнообязанных пытаются выяснить, могут ли они получить отсрочку на основании ухода за пожилыми родственниками. В 2025 году это основание остается актуальным, но его применение сопряжено со строгими требованиями и подтверждениями, которые далеко не всегда очевидны для заявителей.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, является ли уход за родителями супруги основанием для отсрочки.

Военнообязанный гражданин, осуществляющий уход за родителями супруги, теоретически имеет право на отсрочку от мобилизации. Но для этого необходимо соблюсти несколько важных условий.