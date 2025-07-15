Догляд за бабусею - чи надає це право на відстрочку

Громадянин оформлює документи в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин має право на оформлення відстрочки від мобілізації з причини догляду за бабусею. Але для того, аби отримати таку відстрочку, потрібно дотриматися кількох необхідних вимог.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Відстрочка можлива, але є умови

Під час загальної мобілізації право на відстрочку мають громадяни, які здійснюють догляд за близькими родичами.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він отримати відстрочку для догляду за рідною бабусею.

Юрист Владислав Дерій пояснив у відповіді, що такий варіант є можливим, але для цього потрібно дотриматися кількох важливих вимог.

Список вимог для відстрочки

По-перше, підкреслив юрист, у бабусі має бути документально зафіксована інвалідність І або ІІ групи

Крім того, потрібно мати довідку МСЕК або ЛКК, де буде зазначена необхідність постійного догляду за бабусею.

І при цьому бабуся не повинна мати членів сім’ї першого ступеня споріднення (або може мати, але якщо вони самі потребують постійного догляду).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має комісія при ТЦК для ухвалення рішення щодо відстрочки для догляду за близькою людиною.

Додамо, ми повідомляли про те, чи впливає на відстрочку для догляду пенсійний вік батьків.