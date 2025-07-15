Уход за бабушкой - дает ли это право на отсрочку

Гражданин оформляет документы в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанный гражданин имеет право на оформление отсрочки от мобилизации по причине ухода за бабушкой. Но для того, чтобы получить такую отсрочку, нужно соблюсти несколько необходимых требований.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отсрочка возможна, но есть условия

Во время всеобщей мобилизации право на отсрочку имеют граждане, осуществляющие уход за близкими родственниками.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он получить отсрочку для ухода за родной бабушкой.

Юрист Владислав Дерий объяснил в ответе, что такой вариант возможен, но для этого нужно соблюсти несколько важных требований.

Список требований для отсрочки

Во-первых, подчеркнул юрист, у бабушки должна быть документально зафиксирована инвалидность І или ІІ группы

Кроме того, нужно иметь справку МСЭК или ВКК, где будет указана необходимость постоянного ухода за бабушкой.

И при этом бабушка не должна иметь членов семьи первой степени родства (или может иметь, но если они сами нуждаются в постоянном уходе).

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет комиссия при ТЦК для принятия решения об отсрочке для ухода за близким человеком.

Добавим, мы сообщали о том, влияет ли на отсрочку для ухода пенсионный возраст родителей.