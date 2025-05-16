Відстрочка від мобілізації по догляду - чи може ТЦК вимагати групу інвалідності

Громадяни в ТЦК. Фото: Житомирський ОТЦК

Військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем. Але існує один важливий фактор, який може скасувати можливість оформлення такої відстрочки.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Інвалідність як фактор для відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку від мобілізації для догляду за близькою родичкою, рідною бабусею.

Чоловік запитав у юристів, чи потрібна обов’язкова наявність у бабусі інвалідності, чи йому відмовлять у оформленні відстрочки без цього фактора.

"Так, така відмова законна, оскільки, на жаль, Ви не маєте права на відстрочку без наявності в бабусі інвалідності І або ІІ групи", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Неможливість оформлення відстрочки

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив неможливість оформлення відстрочки для догляду за близької родички, якщо у неї немає інвалідності взагалі.

"Якщо у бабусі немає інвалідності, то оформити відстрочку по здійсненню догляду за нею неможливо", — підтвердив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи впливає на можливість отримати відстрочку від мобілізації для догляду за батьками їхній пенсійний вік.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надається відстрочка для догляду за чужою людиною.