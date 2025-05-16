Отсрочка от мобилизации по уходу - может ли ТЦК требовать группу инвалидности

Граждане в ТЦК. Фото: Житомирский ОТЦК

Военнообязанный гражданин может оформить отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником. Но существует один важный фактор, который может отменить возможность оформления такой отсрочки.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Инвалидность как фактор для отсрочки

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку от мобилизации для ухода за близкой родственницей, родной бабушкой.

Мужчина спросил у юристов, нужно ли обязательное наличие у бабушки инвалидности, или ему откажут в оформлении отсрочки без этого фактора.

"Да, такой отказ законен, поскольку, к сожалению, Вы не имеете права на отсрочку без наличия у бабушки инвалидности I или II группы", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Невозможность оформления отсрочки

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил невозможность оформления отсрочки для ухода за близкой родственницы, если у нее нет инвалидности вообще.

"Если у бабушки нет инвалидности, то оформить отсрочку по осуществлению ухода за ней невозможно", — подтвердил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, влияет ли на возможность получить отсрочку от мобилизации для ухода за родителями их пенсионный возраст.

Добавим, мы сообщали о том, предоставляется ли отсрочка для ухода за чужим человеком.