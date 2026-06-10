Відстрочка для догляду: рідня в ЗСУ має надати в ТЦК список документів

Громадянин оформлює заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Рідний дід є близьким родичем, догляд за яким дозволяє оформити відстрочку. Для онука не стане проблемою наявність у діда іншого близького родича, який проходить військову службу. Але цей військовий має надати ТЦК документи на підтвердження служби в ЗСУ.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для догляду

Військовозобов’язані громадяни України мають право на отримання відстрочки від мобілізації в особливий період. Це право гарантоване військовим законодавством.

Право на відстрочку надається тим громадянам, які мають офіційно задокументовані підстави для цього. Список підстав визначений у відповідному законі.

Однією із підстав для оформлення відстрочки є здійснення догляду за іншою особою. Військовозобов’язаний громадянин може претендувати на відстрочку для догляду за близьким родичем.

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Документи батька, який служить в ЗСУ

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку для догляду за рідним дідом. Чоловік наголосив, що у діда є ще й син (батько військовозобов’язаного), який проходить службу в ЗСУ.

Громадянин поцікавився, чи може він отримати відстрочку від призову в такій ситуації. Юристи наголосили, що теоретично право на відстрочку у громадянина є, але потрібне дотримання низки важливих умов.

Юрист Владислав Дерій зазначив: "Потрібно оформити Акт встановлення догляду за дідом (або довідку про компенсацію за догляд)". Крім того, важливим є фактор батька в ЗСУ. Дерій пояснив, що тут варто зробити: "Треба надати докази, що батько військовозобов’язаного проходить військову службу, тобто довідку форми 5 та військово-обліковий документ батька".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що наявність відстрочки для догляду накладає обмеження на повернення в Україну.

Громадяни, які оформили відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, мають право виїжджати з ним за кордон. А от процес повернення до України, пояснили юристи, має певне суттєве обмеження, порушення якого може закрити для громадянина кордон. Особа, за якою здійснюють догляд, не може в’їхати назад до України раніше за того військовозобов’язаного, який отримав відстрочку для догляду.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, навіщо йти до нотаріуса перед оформленням відстрочки для догляду.

Військовозобов’язаний громадянин, який оформлює відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, має відвідати нотаріуса перед тим, як здавати документи. Юристи пояснили, які саме документи потрібно нотаріально завірити.