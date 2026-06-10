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Главная ТЦК Отсрочка по уходу: родня в ВСУ должна предоставить в ТЦК список документов

Отсрочка по уходу: родня в ВСУ должна предоставить в ТЦК список документов

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 21:40
Отсрочка по уходу: родственники военнослужащих ВСУ должны предоставить в ТЦК список документов
Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Родной дед является близким родственником, уход за которым дает право на отсрочку. Для внука не станет проблемой наличие у деда другого близкого родственника, проходящего военную службу. Однако этот военнослужащий должен предоставить ТЦК документы, подтверждающие службу в ВСУ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для ухода

Военнообязанные граждане Украины имеют право на получение отсрочки от мобилизации в особый период. Это право гарантировано военным законодательством.

Право на отсрочку предоставляется тем гражданам, у которых есть официально задокументированные основания для этого. Список оснований определен в соответствующем законе.

Одним из оснований для оформления отсрочки является уход за другим лицом. Военнообязанный гражданин может претендовать на отсрочку для ухода за близким родственником.

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Документы отца, служащего в ВСУ

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку для ухода за родным дедом. Мужчина подчеркнул, что у деда есть еще и сын (отец военнообязанного), который проходит службу в ВСУ.

Гражданин поинтересовался, может ли он получить отсрочку от призыва в такой ситуации. Юристы отметили, что теоретически право на отсрочку у гражданина есть, но необходимо соблюдение ряда важных условий.

Юрист Владислав Дерий отметил: "Необходимо оформить акт об установлении ухода за дедом (или справку о компенсации за уход)". Кроме того, важным является фактор отца в ВСУ. Дерий объяснил, что здесь следует сделать: "Нужно предоставить доказательства того, что отец военнообязанного проходит военную службу, то есть справку формы 5 и военно-учетный документ отца".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что наличие отсрочки для ухода накладывает ограничения на возвращение в Украину.

Граждане, оформившие отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, имеют право выезжать с ним за границу. А вот процесс возвращения в Украину, объяснили юристы, имеет определенное существенное ограничение, нарушение которого может закрыть для гражданина границу. Лицо, за которым осуществляется уход, не может въехать обратно в Украину раньше того военнообязанного, который получил отсрочку для ухода.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, зачем обращаться к нотариусу перед оформлением отсрочки для ухода.

Военнообязанный гражданин, оформляющий отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, должен посетить нотариуса перед тем, как сдавать документы. Юристы объяснили, какие именно документы нужно заверить у нотариуса.

отсрочка ТЦК и СП военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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