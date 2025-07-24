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Головна ТЦК Відстрочка для догляду — на скільки ТЦК її видає

Відстрочка для догляду — на скільки ТЦК її видає

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 06:30
Відстрочка для догляду за близькою людиною - термін дії
Співробітники ТЦК розглядають заяви. Фото: Вінницький ТЦК

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду, вона триватиме до моменту продовження воєнного стану та мобілізації. Після чого в теорії вона має бути продовжена автоматично.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Відстрочка для догляду і продовження

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як довго триватиме його відстрочка, оформлена в ТЦК.

У відповіді громадянину юрист Владислав Дерій зазначив, що тривалість відстрочки залежить від причини, за якою вона надана.

Зважаючи на те, що громадянин отримав відстрочку для того, аби здійснювати догляд за близьким родичем, юрист підкреслив, що ця відстрочка не є безкінечною і має свій термін тривалості.

"На даний час воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 7 серпня 2025 року. Тому саме до цієї дати у Вас буде відстрочка", — зазначив Дерій.

Чи треба йти в ТЦК для продовження відстрочки

Після цього громадянин не повинен робити нічого для її продовження, бо відстрочка має продовжуватися автоматично.

"Якщо цього не відбудеться, то повторно потрібно надіслати документи", — підкреслив Владислав Дерій.

Як бачимо, можна навіть не відвідувати ТЦК особисто, а оформити відстрочку дистанційно, через пошту.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи продовжується відстрочка від мобілізації автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надається відстрочка для догляду за чужою людиною.

воєнний стан мобілізація відстрочка військовозобов'язані догляд
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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