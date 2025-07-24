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Главная ТЦК Отсрочка для ухода — на сколько ТЦК ее выдает

Отсрочка для ухода — на сколько ТЦК ее выдает

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 06:30
Отсрочка для ухода за близким человеком - срок действия
Сотрудники ТЦК рассматривают заявления. Фото: Винницкий ТЦК

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода, она продлится до момента продления военного положения и мобилизации. После чего в теории она должна быть продлена автоматически.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как долго продлится его отсрочка, оформленная в ТЦК.

В ответе гражданину юрист Владислав Дерий отметил, что продолжительность отсрочки зависит от причины, по которой она предоставлена.

Учитывая то, что гражданин получил отсрочку для того, чтобы осуществлять уход за близким родственником, юрист подчеркнул, что эта отсрочка не является бесконечной и имеет свой срок продолжительности.

"В настоящее время военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 7 августа 2025 года. Поэтому именно до этой даты у Вас будет отсрочка", — отметил Дерий.

Надо ли идти в ТЦК для продления отсрочки

После этого гражданин не должен делать ничего для ее продления, потому что отсрочка должна продолжаться автоматически.

"Если этого не произойдет, то повторно нужно отправить документы", — подчеркнул Владислав Дерий.

Как видим, можно даже не посещать ТЦК лично, а оформить отсрочку дистанционно, через почту.

Напомним, мы ранее писали о том, продлевается ли отсрочка от мобилизации автоматически.

Добавим, мы сообщали о том, предоставляется ли отсрочка для ухода за чужим человеком.

военное положение мобилизация отсрочка военнообязанные уход
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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