Відстрочка для догляду за близьким родичем - чи може громадянин їздити країною без цього родича

Блокпост територіального центру комплектування. Фото: "Суспільне"

Громадянин, який оформив відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, не повинен постійно перебувати біля цієї особи. Тож якщо такого громадянина зупинять на блокпосту ТЦК без присутності родича, за яким здійснюється догляд, його не мають права затримати.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.

Відстрочка для догляду — що говорить закон

До юристів звернувся громадянин, який оформив відстрочку від мобілізації для догляду за матір’ю.

Чоловік поцікавився, чи можуть його затримати на блокпості територіального центру комплектування, якщо він буде проїжджати його сам, без матері.

"В Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не зазначено вимог щодо обов’язкового перебування такого військовозобов’язаного саме в тій області (регіоні), в якій проживає його матір", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Дмитро Дончак.

Тобто відстрочка діє по всій території України, без жодних територіальних обмежень.

Затримання ТЦК є незаконним

Крім того, наголосив юрист, жодних вимог щодо постійного перебування поруч із матір’ю відстрочка не вимагає.

"Також слід зазначити, що по даному типу відстрочки немає вимог щодо обов’язкового пересування територією України разом з особою, за якою здійснюється догляд", — зазначив Дончак.

Тож затримати такого громадянина на блокпосту ТЦК закон не дозволяє.

