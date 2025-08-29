Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Відстрочка для догляду — чи може ТЦК затримати таку особу

Відстрочка для догляду — чи може ТЦК затримати таку особу

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 06:30
Відстрочка для догляду за близьким родичем - чи може громадянин їздити країною без цього родича
Блокпост територіального центру комплектування. Фото: "Суспільне"

Громадянин, який оформив відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, не повинен постійно перебувати біля цієї особи. Тож якщо такого громадянина зупинять на блокпосту ТЦК без присутності родича, за яким здійснюється догляд, його не мають права затримати.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.

Реклама
Читайте також:

Відстрочка для догляду — що говорить закон

До юристів звернувся громадянин, який оформив відстрочку від мобілізації для догляду за матір’ю.

Чоловік поцікавився, чи можуть його затримати на блокпості територіального центру комплектування, якщо він буде проїжджати його сам, без матері.

"В Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не зазначено вимог щодо обов’язкового перебування такого військовозобов’язаного саме в тій області (регіоні), в якій проживає його матір", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Дмитро Дончак.

Тобто відстрочка діє по всій території України, без жодних територіальних обмежень.

Затримання ТЦК є незаконним

Крім того, наголосив юрист, жодних вимог щодо постійного перебування поруч із матір’ю відстрочка не вимагає.

"Також слід зазначити, що по даному типу відстрочки немає вимог щодо обов’язкового пересування територією України разом з особою, за якою здійснюється догляд", — зазначив Дончак.

Тож затримати такого громадянина на блокпосту ТЦК закон не дозволяє.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи продовжується відстрочка від мобілізації, надана для догляду за близьким родичем, у автоматичному режимі.

Додамо, ми повідомляли про те, чи впливає пенсійний вік батьків на можливість оформлення відстрочки для догляду.

родина відстрочка ТЦК та СП догляд блокпост
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації