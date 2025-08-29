Отсрочка для ухода за близким родственником - может ли гражданин ездить по стране без этого родственника

Блокпост территориального центра комплектования. Фото: "Суспільне"

Гражданин, который оформил отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, не должен постоянно находиться возле этого лица. Поэтому если такого гражданина остановят на блокпосту ТЦК без присутствия родственника, за которым осуществляется уход, его не имеют права задержать.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.

Отсрочка для ухода — что говорит закон

К юристам обратился гражданин, который оформил отсрочку от мобилизации для ухода за матерью.

Мужчина поинтересовался, могут ли его задержать на блокпосту территориального центра комплектования, если он будет проезжать его сам, без матери.

"В Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не указаны требования относительно обязательного пребывания такого военнообязанного именно в той области (регионе), в которой проживает его мать", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Дмитрий Дончак.

То есть отсрочка действует по всей территории Украины, без каких-либо территориальных ограничений.

Задержание ТЦК является незаконным

Кроме того, подчеркнул юрист, никаких требований относительно постоянного пребывания рядом с матерью отсрочка не требует.

"Также следует отметить, что по данному типу отсрочки нет требований относительно обязательного передвижения по территории Украины вместе с лицом, за которым осуществляется уход", — отметил Дончак.

Поэтому задержать такого гражданина на блокпосту ТЦК закон не позволяет.

