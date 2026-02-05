Відео
Відстрочка через "Резерв+" — чи завадить штраф ТЦК

Відстрочка через "Резерв+" — чи завадить штраф ТЦК


Дата публікації: 5 лютого 2026 21:40
Відстрочка студенту через Резерв+ - чи можна оформити відстрочку, маючи штраф ТЦК
Застосунок "Резерв+", де студенти можуть оформити відстрочку. Фото: Новини.LIVE

Студенти українських вишів мають право на оформлення відстрочки від мобілізації на час навчання у застосунку "Резерв+". Юристи пояснили, чи стане на заваді цьому процесу наявність штрафу від територіального центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Ярослав Турчин.

Читайте також:

Відстрочка і штраф ТЦК — чи пов’язані ці ситуації

Українські студенти мають право на отримання відстрочки на увесь час навчання.

До юристів звернувся студент, який поцікавився, чи може він отримати відстрочку, якщо отримав штраф від ТЦК.

Оформлення відстрочки, пояснив громадянину у коментарі адвокат Ярослав Турчин, не пов'язані з розшуком і порушенням правил обліку.

"Наявність у "Резерв+" запису про порушення правил військового обліку не заважає подачі електронної заявки на відстрочку", — так окреслив можливість оформлення відстрочки юрист.

Як оформити відстрочку у смартфоні

Турчин розповів, як саме оформлювати відстрочку через "Резерв+" у такій ситуації.

Процес оформлення складається з кількох етапів.

Це:

  • встановлення застосунку "Резерв+" на смартфон;
  • авторизація;
  • подання запиту — через кнопку "Оформити відстрочку" чи "Подати запит";
  • очікування перевірки — система сама, автоматично направить запит до ЄДЕБО;
  • отримання результату — позитивного чи негативного.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у "Резерв+" з’явився новий вид відстрочки від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, як подати заяву на відстрочку через "Резерв+".

студенти штраф відстрочка ТЦК та СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
