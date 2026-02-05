Видео
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
Отсрочка через "Резерв+" — помешает ли штраф ТЦК

Отсрочка через "Резерв+" — помешает ли штраф ТЦК

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 21:40
Отсрочка студенту через Резерв+ - можно ли оформить отсрочку, имея штраф ТЦК
Приложение "Резерв+", где студенты могут оформить отсрочку. Фото: Новини.LIVE

Студенты украинских вузов имеют право на оформление отсрочки от мобилизации на время обучения в приложении "Резерв+". Юристы объяснили, помешает ли этому процессу наличие штрафа от территориального центра комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Ярослав Турчин.

Читайте также:

Отсрочка и штраф ТЦК — связаны ли эти ситуации

Украинские студенты имеют право на получение отсрочки на все время обучения.

К юристам обратился студент, который поинтересовался, может ли он получить отсрочку, если получил штраф от ТЦК.

Оформление отсрочки, объяснил гражданину в комментарии адвокат Ярослав Турчин, не связаны с розыском и нарушением правил учета.

"Наличие в "Резерв+" записи о нарушении правил воинского учета не мешает подаче электронной заявки на отсрочку", — так очертил возможность оформления отсрочки юрист.

Как оформить отсрочку в смартфоне

Турчин рассказал, как именно оформлять отсрочку через "Резерв+" в такой ситуации.

Процесс оформления состоит из нескольких этапов.

Это:

  • установка приложения "Резерв+" на смартфон;
  • авторизация;
  • подача запроса — через кнопку "Оформить отсрочку" или "Подать запрос";
  • ожидание проверки — система сама, автоматически направит запрос в ЕГЭБО;
  • получение результата — положительного или отрицательного.

Напомним, мы ранее писали о том, что в "Резерв+" появился новый вид отсрочки от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, как подать заявление на отсрочку через "Резерв+".

студенты штраф отсрочка ТЦК и СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
