Отсрочка студенту через Резерв+ - можно ли оформить отсрочку, имея штраф ТЦК

Отсрочка через "Резерв+" — помешает ли штраф ТЦК
Студенты украинских вузов имеют право на оформление отсрочки от мобилизации на время обучения в приложении "Резерв+". Юристы объяснили, помешает ли этому процессу наличие штрафа от территориального центра комплектования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Ярослав Турчин.
Отсрочка и штраф ТЦК — связаны ли эти ситуации
Украинские студенты имеют право на получение отсрочки на все время обучения.
К юристам обратился студент, который поинтересовался, может ли он получить отсрочку, если получил штраф от ТЦК.
Оформление отсрочки, объяснил гражданину в комментарии адвокат Ярослав Турчин, не связаны с розыском и нарушением правил учета.
"Наличие в "Резерв+" записи о нарушении правил воинского учета не мешает подаче электронной заявки на отсрочку", — так очертил возможность оформления отсрочки юрист.
Как оформить отсрочку в смартфоне
Турчин рассказал, как именно оформлять отсрочку через "Резерв+" в такой ситуации.
Процесс оформления состоит из нескольких этапов.
Это:
- установка приложения "Резерв+" на смартфон;
- авторизация;
- подача запроса — через кнопку "Оформить отсрочку" или "Подать запрос";
- ожидание проверки — система сама, автоматически направит запрос в ЕГЭБО;
- получение результата — положительного или отрицательного.
