Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Відстрочка через дитину з інвалідністю: два документи для ТЦК

Відстрочка через дитину з інвалідністю: два документи для ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 06:30
Відстрочка через дитину з інвалідністю: два документи для ТЦК
Військовозобов’язаний громадянин в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Якщо дитина військовозобов’язаного громадянина має інвалідність, він може отримати відстрочку від мобілізації. Для цього йому потрібно надати два ключові документи. Це свідоцтво про народження і медичний висновок про інвалідність дитини.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка через інвалідність дитини

В українському законодавстві існує ціла низка відстрочок від мобілізації. Серед них є такі види відстрочки, які пов’язані із сімейним станом військовозобов’язаного громадянина.

У таких випадках громадянин повинен надати повний пакет документів. Ці документи мають підтверджувати факт наявності проблеми, яка надає право на отримання відстрочки.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку за однією із таких підстав. Чоловік розповів, що має дитину, у якої діагностували інвалідність.

Читайте також:

Потрібні документи

Громадянин поцікавився, чи нададуть йому відстрочку з такої причини. А також які документи потрібно підготувати для ТЦК.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що потрібно перш за все підтвердити родинний зв’язок. Тож першим документом має бути свідоцтво про народження дитини із вказаним батьківством військовозобов’язаного.

Другим документом повинен бути той, який підтверджує факт інвалідності дитини. Дерій підкреслив: "Це має бути медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою № 080/о, або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи оформлять відстрочку особі, яка не перебуває на обліку.

Громадянин, який має підстави для оформлення відстрочки від мобілізації, може це зробити без візиту до ТЦК. Але якщо ця особа не перебуває на військовому обліку, ні в ЦНАП, ні у "Резерв+" оформити відстрочку буде неможливо.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можливо оформити відстрочку при чинному бронюванні.

Військовозобов’язаний громадянин не може бути заброньованим і мати відстрочку від мобілізації одночасно. Якщо громадянин хоче отримати відстрочку як студент, то його роботодавець має спочатку анулювати бронювання.

діти інвалідність відстрочка
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації