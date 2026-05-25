Відстрочка через дитину з інвалідністю: два документи для ТЦК

Військовозобов'язаний громадянин в ТЦК.

Якщо дитина військовозобов’язаного громадянина має інвалідність, він може отримати відстрочку від мобілізації. Для цього йому потрібно надати два ключові документи. Це свідоцтво про народження і медичний висновок про інвалідність дитини.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка через інвалідність дитини

В українському законодавстві існує ціла низка відстрочок від мобілізації. Серед них є такі види відстрочки, які пов’язані із сімейним станом військовозобов’язаного громадянина.

У таких випадках громадянин повинен надати повний пакет документів. Ці документи мають підтверджувати факт наявності проблеми, яка надає право на отримання відстрочки.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку за однією із таких підстав. Чоловік розповів, що має дитину, у якої діагностували інвалідність.

Потрібні документи

Громадянин поцікавився, чи нададуть йому відстрочку з такої причини. А також які документи потрібно підготувати для ТЦК.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що потрібно перш за все підтвердити родинний зв’язок. Тож першим документом має бути свідоцтво про народження дитини із вказаним батьківством військовозобов’язаного.

Другим документом повинен бути той, який підтверджує факт інвалідності дитини. Дерій підкреслив: "Це має бути медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою № 080/о, або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи оформлять відстрочку особі, яка не перебуває на обліку.

Громадянин, який має підстави для оформлення відстрочки від мобілізації, може це зробити без візиту до ТЦК. Але якщо ця особа не перебуває на військовому обліку, ні в ЦНАП, ні у "Резерв+" оформити відстрочку буде неможливо.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можливо оформити відстрочку при чинному бронюванні.

Військовозобов’язаний громадянин не може бути заброньованим і мати відстрочку від мобілізації одночасно. Якщо громадянин хоче отримати відстрочку як студент, то його роботодавець має спочатку анулювати бронювання.