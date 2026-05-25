Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Отсрочка из-за ребенка с инвалидностью: два документа для ТЦК

Отсрочка из-за ребенка с инвалидностью: два документа для ТЦК

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 06:30
Отсрочка из-за ребенка с инвалидностью: два документа для ТЦК
Военнообязанный гражданин в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Если ребенок военнообязанного гражданина имеет инвалидность, он может получить отсрочку от мобилизации. Для этого ему нужно предоставить два ключевых документа. Это свидетельство о рождении и медицинское заключение об инвалидности ребенка.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка из-за инвалидности ребенка

В украинском законодательстве существует целый ряд отсрочек от мобилизации. Среди них есть такие виды отсрочки, которые связаны с семейным положением военнообязанного гражданина.

В таких случаях гражданин должен предоставить полный пакет документов. Эти документы должны подтверждать факт наличия проблемы, которая дает право на получение отсрочки.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку по одному из таких оснований. Мужчина рассказал, что имеет ребенка, у которого диагностировали инвалидность.

Читайте также:

Нужны документы

Гражданин поинтересовался, предоставят ли ему отсрочку по такой причине. А также какие документы нужно подготовить для ТЦК.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил, что нужно прежде всего подтвердить родственную связь. Поэтому первым документом должно быть свидетельство о рождении ребенка с указанным отцовством военнообязанного.

Вторым документом должен быть тот, который подтверждает факт инвалидности ребенка. Дерий подчеркнул: "Это должно быть медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме № 080/о, или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выданная врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, оформят ли отсрочку лицу, которое не состоит на учете.

Гражданин, который имеет основания для оформления отсрочки от мобилизации, может это сделать без визита в ТЦК. Но если это лицо не состоит на воинском учете, ни в ЦПАУ, ни в "Резерв+" оформить отсрочку будет невозможно.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, возможно ли оформить отсрочку при действующем бронировании.

Военнообязанный гражданин не может быть забронированным и иметь отсрочку от мобилизации одновременно. Если гражданин хочет получить отсрочку как студент, то его работодатель должен сначала аннулировать бронирование.

дети инвалидность отсрочка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации