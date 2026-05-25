Отсрочка из-за ребенка с инвалидностью: два документа для ТЦК

Если ребенок военнообязанного гражданина имеет инвалидность, он может получить отсрочку от мобилизации. Для этого ему нужно предоставить два ключевых документа. Это свидетельство о рождении и медицинское заключение об инвалидности ребенка.

Отсрочка из-за инвалидности ребенка

В украинском законодательстве существует целый ряд отсрочек от мобилизации. Среди них есть такие виды отсрочки, которые связаны с семейным положением военнообязанного гражданина.

В таких случаях гражданин должен предоставить полный пакет документов. Эти документы должны подтверждать факт наличия проблемы, которая дает право на получение отсрочки.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку по одному из таких оснований. Мужчина рассказал, что имеет ребенка, у которого диагностировали инвалидность.

Нужны документы

Гражданин поинтересовался, предоставят ли ему отсрочку по такой причине. А также какие документы нужно подготовить для ТЦК.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил, что нужно прежде всего подтвердить родственную связь. Поэтому первым документом должно быть свидетельство о рождении ребенка с указанным отцовством военнообязанного.

Вторым документом должен быть тот, который подтверждает факт инвалидности ребенка. Дерий подчеркнул: "Это должно быть медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме № 080/о, или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выданная врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, оформят ли отсрочку лицу, которое не состоит на учете.

Гражданин, который имеет основания для оформления отсрочки от мобилизации, может это сделать без визита в ТЦК. Но если это лицо не состоит на воинском учете, ни в ЦПАУ, ни в "Резерв+" оформить отсрочку будет невозможно.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, возможно ли оформить отсрочку при действующем бронировании.

Военнообязанный гражданин не может быть забронированным и иметь отсрочку от мобилизации одновременно. Если гражданин хочет получить отсрочку как студент, то его работодатель должен сначала аннулировать бронирование.