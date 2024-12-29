Оформлення відстрочки без військового квитка - чи можливо це

Застосунок "Резерв+", де можна оформити відстрочку без військового квитка. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Теоретично громадянин, який не має військового квитка, може оформити відстрочку від мобілізації в режимі онлайн, через "Резерв+". Але якщо це не вийде, то громадянину доведеться все ж іти до територіального центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка без військового квитка

До юристів звернувся громадянин, якому невдовзі виповниться 25 років.

Він поцікавився, чи може він без військового квитка, тільки з приписним посвідченням (яке видається громадянину під час взяття на первинний військовий облік), оформити відстрочку від мобілізації після досягнення 25-річного віку.

"Після настання 25 років Ви зможете оформити відстрочку через "Резерв+", якщо ТЦК автоматично переведуть Вас на облік військовозобов'язаних у реєстрі та у "Резерв+" з'явиться статус військовозобов'язаний", — пояснив йому адвокат Юрій Айвазян.

Таким чином, наголосив Айвазян, відстрочка без військового квитка теоретично є можливою.

Коли все ж треба йти до ТЦК по військовий квитк і відстрочку

Втім, підкреслив юрист, може бути й інший варіант.

Цей варіант матиме місце, коли відстрочка через "Резерв+" не підтягнеться до реєстру "Оберіг".

"У цьому випадку вам прийдеться йти до ТЦК", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які послуги недоступні без військового квитка.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити військовозобов’язаному громадянину, якщо він втратив військовий квиток.