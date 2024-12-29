Оформлення відстрочки без військового квитка - чи можливо це

Відстрочка без військового квитка — що говорять у ТЦК
Теоретично громадянин, який не має військового квитка, може оформити відстрочку від мобілізації в режимі онлайн, через "Резерв+". Але якщо це не вийде, то громадянину доведеться все ж іти до територіального центру комплектування.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка без військового квитка
До юристів звернувся громадянин, якому невдовзі виповниться 25 років.
Він поцікавився, чи може він без військового квитка, тільки з приписним посвідченням (яке видається громадянину під час взяття на первинний військовий облік), оформити відстрочку від мобілізації після досягнення 25-річного віку.
"Після настання 25 років Ви зможете оформити відстрочку через "Резерв+", якщо ТЦК автоматично переведуть Вас на облік військовозобов'язаних у реєстрі та у "Резерв+" з'явиться статус військовозобов'язаний", — пояснив йому адвокат Юрій Айвазян.
Таким чином, наголосив Айвазян, відстрочка без військового квитка теоретично є можливою.
Коли все ж треба йти до ТЦК по військовий квитк і відстрочку
Втім, підкреслив юрист, може бути й інший варіант.
Цей варіант матиме місце, коли відстрочка через "Резерв+" не підтягнеться до реєстру "Оберіг".
"У цьому випадку вам прийдеться йти до ТЦК", — зазначив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які послуги недоступні без військового квитка.
Додамо, ми повідомляли про те, що робити військовозобов’язаному громадянину, якщо він втратив військовий квиток.
Читайте Новини.LIVE!