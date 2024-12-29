Оформление отсрочки без военного билета – возможно ли это

Отсрочка без военного билета — что говорят в ТЦК
Теоретически гражданин, не имеющий военного билета, может оформить отсрочку от мобилизации в режиме онлайн через "Резерв+". Но если это не получится, то гражданину придется все-таки идти в территориальный центр комплектования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка без военного билета
К юристам обратился гражданин, которому скоро исполнится 25 лет.
Он поинтересовался, может ли он без военного билета, только с приписным удостоверением (выдается гражданину при взятии на первичный военный учет), оформить отсрочку от мобилизации по достижении 25-летнего возраста.
"После наступления 25 лет Вы сможете оформить отсрочку через "Резерв+", если ТЦК автоматически переведут Вас на учет военнообязанных в реестре и у "Резерв+" появится статус военнообязанный", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.
Таким образом, подчеркнул Айвазян, отсрочка без военного билета теоретически возможна.
Когда все же нужно идти в ТЦК за военным билетом и отсрочкой
Впрочем, подчеркнул юрист, может быть и другой вариант.
Этот вариант будет иметь место, когда отсрочка через "Резерв+" не подтянется к реестру "Оберіг".
"В этом случае вам придется идти в ТЦК", — отметил Айвазян.
Напомним, мы ранее писали, какие услуги недоступны без военного билета.
Добавим, мы сообщали о том, что делать военнообязанному гражданину, если он лишился военного билета.
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