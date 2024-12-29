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Отсрочка без военного билета — что говорят в ТЦК

29 декабря 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оформление отсрочки без военного билета – возможно ли это
Приложение "Резерв+", где можно оформить отсрочку без военного билета Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Теоретически гражданин, не имеющий военного билета, может оформить отсрочку от мобилизации в режиме онлайн через "Резерв+". Но если это не получится, то гражданину придется все-таки идти в территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, которому скоро исполнится 25 лет.

Он поинтересовался, может ли он без военного билета, только с приписным удостоверением (выдается гражданину при взятии на первичный военный учет), оформить отсрочку от мобилизации по достижении 25-летнего возраста.

"После наступления 25 лет Вы сможете оформить отсрочку через "Резерв+", если ТЦК автоматически переведут Вас на учет военнообязанных в реестре и у "Резерв+" появится статус военнообязанный", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Таким образом, подчеркнул Айвазян, отсрочка без военного билета теоретически возможна.

Когда все же нужно идти в ТЦК за военным билетом и отсрочкой

Впрочем, подчеркнул юрист, может быть и другой вариант.

Этот вариант будет иметь место, когда отсрочка через "Резерв+" не подтянется к реестру "Оберіг".

"В этом случае вам придется идти в ТЦК", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали, какие услуги недоступны без военного билета.

Добавим, мы сообщали о том, что делать военнообязанному гражданину, если он лишился военного билета.

военный билет отсрочка ТЦК и СП резерв военно-учетный документ

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