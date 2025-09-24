Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Відрядження з бронею — чи треба йти в ТЦК на комісію

Відрядження з бронею — чи треба йти в ТЦК на комісію

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 06:30
Відрядження за кордон — чи потрібно пройти ВЛК для виїзду за кордон
Громадянин у ТЦК. Фото: Одеський ТЦК

Громадянин, який має бронювання від мобілізації, може виїжджати за кордон у відрядження. І для цього йому не потрібно мати актуальний висновок військово-лікарської комісії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Чи потрібна військово-лікарська комісія

Частина військовозобов’язаних громадян, які працюють на підприємствах, визнаних критично важливими для української економіки під час війни, мають право на бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився — чи потрібно йому для закордонного відрядження, тобто для виїзду за кордон, пройти військово-лікарську комісію в ТЦК.

"Наявність ВЛК не є обов'язковою умовою для виїзду за кордон", — запевнив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Список документів для виїзду за кордон заброньованого

Юрист також пояснив, які документи потрібно мати при собі заброньованому, аби здійснити закордонне відрядження.

Це:

  • документ, що підтверджує службове відрядження за кордон або отримання дозволу керівника відповідного підприємства, установи, організації на виїзд за кордон під час відпустки;
  • службове посвідчення чи довідка з місця роботи;
  • військово-обліковий документ в електронній формі із зазначенням інформації "Бронювання до" (інформація повинна бути внесена в систему "Оберіг" Міністерства оборони України);
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може виїхати за кордон офіцер запасу.

Додамо, ми повідомляли про те, кому з українських жінок заборонений виїзд за кордон.

мобілізація бронювання ВЛК ТЦК та СП виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації