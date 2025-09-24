Відрядження за кордон — чи потрібно пройти ВЛК для виїзду за кордон

Громадянин у ТЦК. Фото: Одеський ТЦК

Громадянин, який має бронювання від мобілізації, може виїжджати за кордон у відрядження. І для цього йому не потрібно мати актуальний висновок військово-лікарської комісії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Чи потрібна військово-лікарська комісія

Частина військовозобов’язаних громадян, які працюють на підприємствах, визнаних критично важливими для української економіки під час війни, мають право на бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився — чи потрібно йому для закордонного відрядження, тобто для виїзду за кордон, пройти військово-лікарську комісію в ТЦК.

"Наявність ВЛК не є обов'язковою умовою для виїзду за кордон", — запевнив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Список документів для виїзду за кордон заброньованого

Юрист також пояснив, які документи потрібно мати при собі заброньованому, аби здійснити закордонне відрядження.

Це:

документ, що підтверджує службове відрядження за кордон або отримання дозволу керівника відповідного підприємства, установи, організації на виїзд за кордон під час відпустки;

службове посвідчення чи довідка з місця роботи;

військово-обліковий документ в електронній формі із зазначенням інформації "Бронювання до" (інформація повинна бути внесена в систему "Оберіг" Міністерства оборони України);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

