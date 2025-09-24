Командировка за границу — нужно ли пройти ВВК для выезда за границу

Командировка с бронью — нужно ли идти в ТЦК на комиссию
Гражданин, который имеет бронирование от мобилизации, может выезжать за границу в командировку. И для этого ему не нужно иметь актуальное заключение военно-врачебной комиссии.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Нужна ли военно-врачебная комиссия
Часть военнообязанных граждан, работающих на предприятиях, признанных критически важными для украинской экономики во время войны, имеют право на бронирование от мобилизации.
К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался — нужно ли ему для заграничной командировки, то есть для выезда за границу, пройти военно-врачебную комиссию в ТЦК.
"Наличие ВВК не является обязательным условием для выезда за границу", — заверил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Список документов для выезда за границу забронированного
Юрист также объяснил, какие документы нужно иметь при себе забронированному, чтобы осуществить заграничную командировку.
Это:
- документ, подтверждающий служебную командировку за границу или получение разрешения руководителя соответствующего предприятия, учреждения, организации на выезд за границу во время отпуска;
- служебное удостоверение или справка с места работы;
- военно-учетный документ в электронной форме с указанием информации "Бронирование до" (информация должна быть внесена в систему "Оберіг" Министерства обороны Украины);
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
