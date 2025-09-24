Видео
Командировка с бронью — нужно ли идти в ТЦК на комиссию

Командировка с бронью — нужно ли идти в ТЦК на комиссию

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 06:30
Командировка за границу — нужно ли пройти ВВК для выезда за границу
Гражданин в ТЦК. Фото: Одесский ТЦК

Гражданин, который имеет бронирование от мобилизации, может выезжать за границу в командировку. И для этого ему не нужно иметь актуальное заключение военно-врачебной комиссии.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Нужна ли военно-врачебная комиссия

Часть военнообязанных граждан, работающих на предприятиях, признанных критически важными для украинской экономики во время войны, имеют право на бронирование от мобилизации.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался — нужно ли ему для заграничной командировки, то есть для выезда за границу, пройти военно-врачебную комиссию в ТЦК.

"Наличие ВВК не является обязательным условием для выезда за границу", — заверил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Список документов для выезда за границу забронированного

Юрист также объяснил, какие документы нужно иметь при себе забронированному, чтобы осуществить заграничную командировку.

Это:

  • документ, подтверждающий служебную командировку за границу или получение разрешения руководителя соответствующего предприятия, учреждения, организации на выезд за границу во время отпуска;
  • служебное удостоверение или справка с места работы;
  • военно-учетный документ в электронной форме с указанием информации "Бронирование до" (информация должна быть внесена в систему "Оберіг" Министерства обороны Украины);
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
