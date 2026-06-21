Відрахування студента: ТЦК анулює відстрочку за тиждень

Застосунок "Резерв+", де відображається відстрочка від мобілізації. Фото: Новини.LIVE

Студент має право на відстрочку від мобілізації на увесь період навчання. Після відрахування, остаточного чи в академічну відпустку, відстрочка анулюються. В "Резерв+" інформація про відстрочку зникне орієнтовно через тиждень після відрахування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для студентів

Студенти вітчизняних навчальних закладів мають право на відстрочку від призову до лав ЗСУ в особливий період. Це право надається на увесь час навчання.

Відстрочка діє і під час усіх канікул, які надаються студенту протягом навчального процесу. А от академічна відпустка не вважається поважною причиною, відстрочка під час академвідпустки не діє.

Так само анулюється відстрочка і після того, як військовозобов’язаний громадянин відраховується з навчального закладу. Після цього він, за придатності до військової служби , підлягає мобілізації до армії.

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Тиждень на анулювання відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який планує взяти академічну відпустку. Чоловік поцікавився, як довго після початку академвідпустки, тобто фактичного відрахування студента з навчання, у "Резерв+" ще буде відображатися відстрочка.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що зміни у реєстр "Оберіг" будуть внесені досить швидко. Так, юрист Владислав Дерій пояснив: "Запис із "Резерв+" повинен зникнути протягом тижня".

Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, визнав, що точного часового проміжку не існує. Кирда підкреслив: "Точний час сказати складно, але, думаю, протягом тижня-двох відстрочка повинна зникнути із застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які є причини для анулювання відстрочки від мобілізації.

Відстрочка від мобілізації та бронювання можуть бути анульована, якщо підприємство, де громадянин був заброньований від мобілізації, втратило статус критично важливого для економіки країни. Також відстрочка та бронювання анулюються після втрати військовозобов’язаним роботи, яка і надавала право на відстрочку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які є нюанси зняття відстрочки після відрахування з вишу.

Якщо студент був відрахований з вишу, відстрочку з нього мають зняти до наступного продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Але, якщо самому громадянину потрібно зробити це швидше, він може звернутися до ТЦК.