Отчисление студента: ТЦК отменяет отсрочку за неделю

Приложение "Резерв+", в котором отображается отсрочка от мобилизации. Фото: Новини.LIVE

Студент имеет право на отсрочку от мобилизации на весь период обучения. После отчисления, окончательного или в академический отпуск, отсрочка аннулируется. В "Резерв+" информация об отсрочке исчезнет примерно через неделю после отчисления.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для студентов

Студенты отечественных учебных заведений имеют право на отсрочку от призыва в ряды ВСУ в особый период. Это право предоставляется на весь период обучения.

Отсрочка действует и во время всех каникул, предоставляемых студенту в течение учебного процесса. А вот академический отпуск не считается уважительной причиной, отсрочка во время академического отпуска не действует.

Также отсрочка аннулируется после того, как военнообязанный гражданин отчисляется из учебного заведения. После этого он, при годности к военной службе, подлежит мобилизации в армию.

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Неделя на аннулирование отсрочки

К юристам обратился гражданин, планирующий взять академический отпуск. Мужчина поинтересовался, как долго после начала академического отпуска, то есть фактического отчисления студента с учебы, в "Резерв+" еще будет отображаться отсрочка.

Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что изменения в реестр «Оберіг» будут внесены достаточно быстро. Так, юрист Владислав Дерий пояснил: "Запись из "Резерв+" должна исчезнуть в течение недели".

Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, признал, что точного временного промежутка не существует. Кирда подчеркнул: "Точное время сказать сложно, но, думаю, в течение недели-двух отсрочка должна исчезнуть из приложения "Резерв+".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие существуют причины для аннулирования отсрочки от мобилизации.

Отсрочка от мобилизации и бронирование могут быть аннулированы, если предприятие, на котором гражданин был забронирован от мобилизации, утратило статус критически важного для экономики страны. Также отсрочка и бронирование аннулируются после потери военнообязанным работы, которая и давала право на отсрочку.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о нюансах снятия отсрочки после отчисления из вуза.

Если студент был отчислен из вуза, отсрочку с него должны снять до следующего продления военного положения и всеобщей мобилизации. Но если самому гражданину нужно сделать это быстрее, он может обратиться в ТЦК.