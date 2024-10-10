На Полтавщині судили чоловіка, який відмовився від повістки, бо злякався

Військовослужбовці ТЦК із цивільним чоловіком. Фото ілюстративне: sud.ua

У Полтавській області Котелевський районний суд виніс вирок чоловікові, який категорично відмовився прийняти повістку та пройти мобілізацію. Його засудили до трьох років позбавлення волі за відмову від виконання військового обов'язку.

Про це стало відомо з вироку суду, опублікованому на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Судові матеріали свідчать, що підсудний був визнаний придатним для служби у збройних силах. У серпні 2024 року йому намагалися вручити повістку, проте він відмовився від призову, посилаючись на страх за своє життя та небажання служити.

На засіданні суду чоловік підтвердив свою провину, однак не вважає свої дії неправильними. Він пояснив, що свідомо відмовився отримувати повістку, і не відчуває каяття за вчинене.

Рішення суду

Суд, проаналізувавши всі надані докази, визнав його винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік разом зі своїм спільником переправляв ухилянтів за кордон. Йому призначили п'ять років в'язниці, але суддя звільнила обвинуваченого від відбування основного покарання, встановивши трирічний іспитовий термін.

Також ми повідомляли, що в Херсоні 11 років за ґратами проведе жінка, яка підписалася на Telegram-канал депутата Держдуми РФ і поширювала там коментарі з інформацією про місцеперебування ЗСУ. У суді порушниця заявила, що не вважає росіян окупантами, не визнає себе винною та не шкодує про вчинене.