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Отказался от повестки, потому что испугался — как суд на Полтавщине наказал мужчину

10 октября 2024 22:33
Николай Кондратюк - Редактор
На Полтавщине судили мужчину, который отказался от повестки, потому что испугался
Военнослужащие ТЦК с гражданским мужчиной. Фото иллюстративное: sud.ua
Николай Кондратюк - Редактор

В Полтавской области Котелевский районный суд приговорил мужчину, который категорически отказался принять повестку и пройти мобилизацию. Его приговорили к трем годам лишения свободы за отказ от исполнения воинского долга.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Судебные материалы свидетельствуют, что подсудимый признан пригодным для службы в вооруженных силах. В августе 2024 года ему пытались вручить повестку, однако он отказался от призыва, ссылаясь на страх за свою жизнь и нежелание служить.

На заседании суда мужчина подтвердил свою вину, однако не считает свои действия неправильными. Он объяснил, что сознательно отказался получать повестку, и не испытывает раскаяния за совершенное.

Решение суда

Суд, проанализировав все предоставленные доказательства, признал его виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области мужчина вместе со своим сообщником переправлял ухилянцев за границу. Ему назначили пять лет тюрьмы, но судья освободила обвиняемого от отбывания основного наказания, установив трехлетний испытательный срок.

Также мы сообщали, что в Херсоне 11 лет за решеткой проведет женщина, которая подписалась на Telegram-канал депутата Госдумы РФ и распространяла там комментарии с информацией о местонахождении ВСУ. В суде нарушительница заявила, что не считает россиян оккупантами, не признает себя виновной и не жалеет о содеянном.

суд Украина ТЦК и СП боевая повестка судебные решения

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