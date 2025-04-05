На Полтавщині чоловік відмовився від повістки через хвору матір

Суд виносить вирок. Ілюстративне фото: Хмельницький окружний адміністративний суд

У Полтавській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він мав хвору матір й не хотів її покидати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У червні 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. А 16 вересня військкоми прийшли на місце його проживання та вручили повістку, за якою він має з'явитися для відправки до військової частини.

Натомість військовозобов'язаний відмовився від повістки та не прибув до пункту збору. Під час суду визнав свою провину та пояснив, що має хвору матір з третьою групою інвалідності й доглядає за нею.

Наразі відомо, що жінка померла. На думку обвинуваченого, він правильно зробив, що не покинув матір. Він попросив суд звільнити його від покарання з іспитовим терміном.

Рішення суду

Однак суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу та призначив йому три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернопільській області суд пожалів чоловіка, оскільки під час поїздки на полігон у нього почалася панічна атака.

А в Харківській області чоловіка на три роки позбавили волі через ухилення від мобілізації.