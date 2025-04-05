На Полтавщине мужчина отказался от повестки из-за больной матери

Суд выносит приговор. Иллюстративное фото: Хмельницкий окружной административный суд

В Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он имел больную мать и не хотел ее покидать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июне 2024 года мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к военной службе. А 16 сентября военкомы пришли на место его проживания и вручили повестку, по которой он должен явиться для отправки в воинскую часть.

В ответ военнообязанный отказался от повестки и не прибыл в пункт сбора. Во время суда признал свою вину и объяснил, что имеет больную мать с третьей группой инвалидности и ухаживает за ней.

Сейчас известно, что женщина умерла. По мнению обвиняемого, он правильно сделал, что не бросил мать. Он попросил суд освободить его от наказания с испытательным сроком.

Решение суда

Однако суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу и назначил ему три года лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области суд пожалел мужчину, поскольку во время поездки на полигон у него началась паническая атака.

А в Харьковской области мужчину на три года лишили свободы из-за уклонения от мобилизации.