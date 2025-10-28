Військово-лікарська комісія - пошук ТЦК за відмову від ВЛК

Перевірка документів громадянина щодо розшуку ТЦК. Фото: vinnitsa.infо

Якщо військовозобов’язаний громадянин має чинне бронювання від мобілізації, ТЦК не має права оголошувати його у розшук за непройдену ВЛК. Тим паче це незаконно, якщо громадянин не отримував повістки і не відмовлявся від проходження комісії.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Чи мають право оголошувати у розшук "за непройдену ВЛК" заброньованих

Територіальні центри комплектування мають право оголошувати у розшук громадян, які порушують правила військового обліку. Та іноді із розшуком ТЦК трапляються неприємні історії.

Так, до юристів звернувся громадянин, який має бронювання, він розповів, що ТЦК оголосив його у розшук "за відмову проходити ВЛК".

Чоловік пояснив, що він не отримував ні повісток, ні сповіщень про повістки, і поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

"Якщо Ви раніше не були визнані обмежено придатним та не отримували повісток, то розшук неправомірний, бо заброньовані не проходять ВЛК", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Що має робити заброньований у розшуку

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, що треба робити у випадку із таким оголошенням у розшук.

"Треба зніматися з розшуку шляхом подання заяви в ТЦК, оскільки притягнення до адмінвідповідальності в даному випадку абсолютно безпідставне", — наголосив юрист.

Айвазян додав, що у разі відмови у задоволенні заяви прийдеться звернутись до суду.

"Раджу не зволікати, оскільки з наявністю розшуку Вам бронь не продовжать", — резюмував адвокат.

