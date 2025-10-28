Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Відмова від ВЛК — коли розшук ТЦК є неправомірним

Відмова від ВЛК — коли розшук ТЦК є неправомірним

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 06:30
Оновлено: 19:29
Військово-лікарська комісія - пошук ТЦК за відмову від ВЛК
Перевірка документів громадянина щодо розшуку ТЦК. Фото: vinnitsa.infо

Якщо військовозобов’язаний громадянин має чинне бронювання від мобілізації, ТЦК не має права оголошувати його у розшук за непройдену ВЛК. Тим паче це незаконно, якщо громадянин не отримував повістки і не відмовлявся від проходження комісії.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Чи мають право оголошувати у розшук "за непройдену ВЛК" заброньованих

Територіальні центри комплектування мають право оголошувати у розшук громадян, які порушують правила військового обліку. Та іноді із розшуком ТЦК трапляються неприємні історії.

Так, до юристів звернувся громадянин, який має бронювання, він розповів, що ТЦК оголосив його у розшук "за відмову проходити ВЛК".

Чоловік пояснив, що він не отримував ні повісток, ні сповіщень про повістки, і поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

"Якщо Ви раніше не були визнані обмежено придатним та не отримували повісток, то розшук неправомірний, бо заброньовані не проходять ВЛК", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Що має робити заброньований у розшуку

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, що треба робити у випадку із таким оголошенням у розшук.

"Треба зніматися з розшуку шляхом подання заяви в ТЦК, оскільки притягнення до адмінвідповідальності в даному випадку абсолютно безпідставне", — наголосив юрист.

Айвазян додав, що у разі відмови у задоволенні заяви прийдеться звернутись до суду.

"Раджу не зволікати, оскільки з наявністю розшуку Вам бронь не продовжать", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити особі з відстрочкою, яку оголосили у розшук.

військовий облік бронювання ВЛК ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації