Військово-лікарська комісія - пошук ТЦК за відмову від ВЛК

Відмова від ВЛК — коли розшук ТЦК є неправомірним
Якщо військовозобов’язаний громадянин має чинне бронювання від мобілізації, ТЦК не має права оголошувати його у розшук за непройдену ВЛК. Тим паче це незаконно, якщо громадянин не отримував повістки і не відмовлявся від проходження комісії.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Чи мають право оголошувати у розшук "за непройдену ВЛК" заброньованих
Територіальні центри комплектування мають право оголошувати у розшук громадян, які порушують правила військового обліку. Та іноді із розшуком ТЦК трапляються неприємні історії.
Так, до юристів звернувся громадянин, який має бронювання, він розповів, що ТЦК оголосив його у розшук "за відмову проходити ВЛК".
Чоловік пояснив, що він не отримував ні повісток, ні сповіщень про повістки, і поцікавився, що йому робити у такій ситуації.
"Якщо Ви раніше не були визнані обмежено придатним та не отримували повісток, то розшук неправомірний, бо заброньовані не проходять ВЛК", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.
Що має робити заброньований у розшуку
Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, що треба робити у випадку із таким оголошенням у розшук.
"Треба зніматися з розшуку шляхом подання заяви в ТЦК, оскільки притягнення до адмінвідповідальності в даному випадку абсолютно безпідставне", — наголосив юрист.
Айвазян додав, що у разі відмови у задоволенні заяви прийдеться звернутись до суду.
"Раджу не зволікати, оскільки з наявністю розшуку Вам бронь не продовжать", — резюмував адвокат.
