Военно-врачебная комиссия - поиск ТЦК за отказ от ВВК

Отказ от ВЛК — когда розыск ТЦК является неправомерным
Если военнообязанный гражданин имеет действующее бронирование от мобилизации, ТЦК не имеет права объявлять его в розыск за непройденную ВВК. Тем более это незаконно, если гражданин не получал повестки и не отказывался от прохождения комиссии.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Имеют ли право объявлять в розыск "за непройденную ВВК" забронированных
Территориальные центры комплектования имеют право объявлять в розыск граждан, нарушающих правила воинского учета. Но иногда с розыском ТЦК случаются неприятные истории.
Так, к юристам обратился гражданин, который имеет бронирование, он рассказал, что ТЦК объявил его в розыск "за отказ проходить ВВК".
Мужчина пояснил, что он не получал ни повесток, ни уведомлений о повестках, и поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.
"Если Вы ранее не были признаны ограниченно годным и не получали повесток, то розыск неправомерен, потому что забронированные не проходят ВВК", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Что должен делать забронированный в розыске
Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, что надо делать в случае с таким объявлением в розыск.
"Надо сниматься с розыска путем подачи заявления в ТЦК, поскольку привлечение к админответственности в данном случае абсолютно безосновательно", — подчеркнул юрист.
Айвазян добавил, что в случае отказа в удовлетворении заявления придется обратиться в суд.
"Советую не медлить, поскольку с наличием розыска Вам бронь не продлят", — резюмировал адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, что делать лицу с отсрочкой, которое объявили в розыск.
Читайте Новини.LIVE!