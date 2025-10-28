Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Отказ от ВЛК — когда розыск ТЦК является неправомерным

Отказ от ВЛК — когда розыск ТЦК является неправомерным

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 06:30
обновлено: 19:29
Военно-врачебная комиссия - поиск ТЦК за отказ от ВВК
Проверка документов гражданина по розыску ТЦК. Фото: vinnitsa.infо

Если военнообязанный гражданин имеет действующее бронирование от мобилизации, ТЦК не имеет права объявлять его в розыск за непройденную ВВК. Тем более это незаконно, если гражданин не получал повестки и не отказывался от прохождения комиссии.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Имеют ли право объявлять в розыск "за непройденную ВВК" забронированных

Территориальные центры комплектования имеют право объявлять в розыск граждан, нарушающих правила воинского учета. Но иногда с розыском ТЦК случаются неприятные истории.

Так, к юристам обратился гражданин, который имеет бронирование, он рассказал, что ТЦК объявил его в розыск "за отказ проходить ВВК".

Мужчина пояснил, что он не получал ни повесток, ни уведомлений о повестках, и поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

"Если Вы ранее не были признаны ограниченно годным и не получали повесток, то розыск неправомерен, потому что забронированные не проходят ВВК", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Что должен делать забронированный в розыске

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, что надо делать в случае с таким объявлением в розыск.

"Надо сниматься с розыска путем подачи заявления в ТЦК, поскольку привлечение к админответственности в данном случае абсолютно безосновательно", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что в случае отказа в удовлетворении заявления придется обратиться в суд.

"Советую не медлить, поскольку с наличием розыска Вам бронь не продлят", — резюмировал адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, что делать лицу с отсрочкой, которое объявили в розыск.

военный учет бронирование ВВК ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации