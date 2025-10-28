Военно-врачебная комиссия - поиск ТЦК за отказ от ВВК

Проверка документов гражданина по розыску ТЦК. Фото: vinnitsa.infо

Если военнообязанный гражданин имеет действующее бронирование от мобилизации, ТЦК не имеет права объявлять его в розыск за непройденную ВВК. Тем более это незаконно, если гражданин не получал повестки и не отказывался от прохождения комиссии.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Имеют ли право объявлять в розыск "за непройденную ВВК" забронированных

Территориальные центры комплектования имеют право объявлять в розыск граждан, нарушающих правила воинского учета. Но иногда с розыском ТЦК случаются неприятные истории.

Так, к юристам обратился гражданин, который имеет бронирование, он рассказал, что ТЦК объявил его в розыск "за отказ проходить ВВК".

Мужчина пояснил, что он не получал ни повесток, ни уведомлений о повестках, и поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

"Если Вы ранее не были признаны ограниченно годным и не получали повесток, то розыск неправомерен, потому что забронированные не проходят ВВК", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Что должен делать забронированный в розыске

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, объяснил, что надо делать в случае с таким объявлением в розыск.

"Надо сниматься с розыска путем подачи заявления в ТЦК, поскольку привлечение к админответственности в данном случае абсолютно безосновательно", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что в случае отказа в удовлетворении заявления придется обратиться в суд.

"Советую не медлить, поскольку с наличием розыска Вам бронь не продлят", — резюмировал адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, что делать лицу с отсрочкой, которое объявили в розыск.