Головна ТЦК Відмова від бойової повістки ТЦК — чим загрожує

Відмова від бойової повістки ТЦК — чим загрожує

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 06:30
Бойова повістка - наслідки відмови від бойової повістки
Громадянин з повісткою в ТЦК. Фото: УНІАН

Бойова повістка, вона ж мобілізаційне розпорядження, є останнім документом, що передує мобілізації військовозобов’язаного громадянина. Відмова від цієї повістки загрожує кримінальним переслідуванням та судом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Чи зупинить оскарження рішення ВЛК мобілізацію

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чим для нього загрожує відмова від бойової повістки (мобілізаційного розпорядження).

Чоловік підкреслив, що він планує оскаржити рішення військово-лікарської комісії, до того ж він не отримав на руки копії висновку ВЛК.

"Оскарження рішення ВЛК або відсутність паперової копії не є підставою для призупинення мобілізації", — пояснив йому у відповіді юрист Владислав Дерій.

Юрист додав, що існує один виняток, якщо громадянин має відстрочку або отримає рішення суду про забезпечення позову, щоб на момент оскарження рішення ВЛК щодо нього не вчиняли мобілізаційних заходів.

Наслідки відмови від бойової повістки

У всіх інших випадках наслідки відмови від отримання бойової повістки є дуже серйозними.

"Якщо Ви не маєте рішення суду або оформленої відстрочки, то відмова від повістки на відправку призведе до відкриття кримінального провадження за статтею 336 ККУ", — зазначив Дерій.

Юрист нагадав, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації під час особливого періоду карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Таким чином, відмова чи ігнорування бойової повістки може завершитися для громадянина, який не має підстав на відстрочку, тюремним ув’язненням.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли бойова повістка вважається врученою.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть залишити бойову повістку в дверях.

суд повістки покарання ТЦК та СП бойова повістка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
