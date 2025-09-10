Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Отказ от боевой повестки ТЦК — чем грозит

Отказ от боевой повестки ТЦК — чем грозит

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 06:30
Боевая повестка - последствия отказа от боевой повестки
Гражданин с повесткой в ТЦК. Фото: УНІАН

Боевая повестка, она же мобилизационное распоряжение, является последним документом, предшествующим мобилизации военнообязанного гражданина. Отказ от этой повестки грозит уголовным преследованием и судом.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Остановит ли обжалование решения ВВК мобилизацию

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, чем для него грозит отказ от боевой повестки (мобилизационного распоряжения).

Мужчина подчеркнул, что он планирует обжаловать решение военно-врачебной комиссии, к тому же он не получил на руки копии заключения ВВК.

"Обжалование решения ВВК или отсутствие бумажной копии не является основанием для приостановления мобилизации", — пояснил ему в ответе юрист Владислав Дерий.

Юрист добавил, что существует одно исключение, если гражданин имеет отсрочку или получит решение суда об обеспечении иска, чтобы на момент обжалования решения ВВК в отношении него не совершали мобилизационных мероприятий.

Последствия отказа от боевой повестки

Во всех остальных случаях последствия отказа от получения боевой повестки являются очень серьезными.

"Если Вы не имеете решения суда или оформленной отсрочки, то отказ от повестки на отправку приведет к открытию уголовного производства по статье 336 УКУ", — отметил Дерий.

Юрист напомнил, что уклонение от призыва на военную службу по мобилизации во время особого периода наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Таким образом, отказ или игнорирование боевой повестки может завершиться для гражданина, который не имеет оснований на отсрочку, тюремным заключением.

Напомним, мы ранее писали о том, когда боевая повестка считается врученной.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли оставить боевую повестку в дверях.

суд повестки наказание ТЦК и СП боевая повестка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации