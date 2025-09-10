Боевая повестка - последствия отказа от боевой повестки

Гражданин с повесткой в ТЦК. Фото: УНІАН

Боевая повестка, она же мобилизационное распоряжение, является последним документом, предшествующим мобилизации военнообязанного гражданина. Отказ от этой повестки грозит уголовным преследованием и судом.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, чем для него грозит отказ от боевой повестки (мобилизационного распоряжения).

Мужчина подчеркнул, что он планирует обжаловать решение военно-врачебной комиссии, к тому же он не получил на руки копии заключения ВВК.

"Обжалование решения ВВК или отсутствие бумажной копии не является основанием для приостановления мобилизации", — пояснил ему в ответе юрист Владислав Дерий.

Юрист добавил, что существует одно исключение, если гражданин имеет отсрочку или получит решение суда об обеспечении иска, чтобы на момент обжалования решения ВВК в отношении него не совершали мобилизационных мероприятий.

Последствия отказа от боевой повестки

Во всех остальных случаях последствия отказа от получения боевой повестки являются очень серьезными.

"Если Вы не имеете решения суда или оформленной отсрочки, то отказ от повестки на отправку приведет к открытию уголовного производства по статье 336 УКУ", — отметил Дерий.

Юрист напомнил, что уклонение от призыва на военную службу по мобилизации во время особого периода наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Таким образом, отказ или игнорирование боевой повестки может завершиться для гражданина, который не имеет оснований на отсрочку, тюремным заключением.

